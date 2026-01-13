Atac asupra Odesei. Mai multe clădiri au fost avariate printre care o grădiniță și un spital

Șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lysak, a anunțat pe Telegram că atacurile au provocat distrugeri în zona centrală a orașului, unde au fost avariate blocuri de locuințe, un spital, o grădiniță și o școală.

La fața locului au fost mobilizate echipe de intervenție, iar serviciile municipale desfășoară lucrări pentru limitarea pagubelor.

Autoritățile au confirmat că cinci persoane au suferit răni și primesc îngrijiri medicale.

Deocamdată, nu au fost oferite detalii suplimentare despre starea acestora.

Atacurile asupra Odessei au avut loc în contextul intensificării loviturilor rusești asupra mai multor orașe ucrainene.

În cursul nopții, explozii au fost raportate și la Kiev, unde a fost instituită alertă aeriană, după lansarea unor rachete balistice asupra capitalei.

(sursa: Mediafax)