Atac masiv al Rusiei cu rachete asupra Kievului și Harkovului, cel mai intens din acest an

Rusia a desfășurat marți dimineață cel mai puternic val de atacuri cu rachete din acest an asupra celor mai mari două orașe ale Ucrainei, potrivit autorităților și presei ucrainene.

În urma loviturilor, patru persoane au murit în orașul Harkov, situat în nord-estul țării.

Șeful administrației militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a spus că capitala a trecut printr-un atac de scurtă durată, dar intens, realizat cu rachete.

La acel moment, nu apăruseră informații despre victime sau distrugeri în Kiev, scrie Reuters.

Canale Telegram specializate în urmărirea situației din Ucraina au raportat lansarea a aproximativ 20 de rachete balistice într-un interval de aproape o oră, pe timpul nopții.

Sursele au descris acțiunea drept cel mai susținut atac asupra Ucrainei de la începutul anului.

Forțele armate ale Ucrainei nu au oferit imediat detalii despre amploarea atacului, iar autoritățile rusești nu au emis comentarii legate de aceste lovituri.

În Harkov, aflat la 30 de kilometri de graniță și mereu vizat de armata rusă, guvernatorul regional Oleh Syniehubov a anunțat moartea a patru persoane în urma unui atac asupra periferiei. El a mai precizat că alte șase persoane au suferit răni.

Eforturi pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și căldură

Echipele de urgență au lucrat din greu luni pentru a restabili căldura și energia electrică pentru locuitorii asediați din Kiev, la mai mult de trei zile după atacurile rusești asupra obiectivelor energetice, iar președintele Volodimir Zelenski a avertizat că noi atacuri aeriene ar putea fi iminente.

Oficialii au declarat că sute de blocuri de apartamente din capitală au rămas fără căldură, în ciuda eforturilor depuse non-stop de echipele de intervenție. Centrele umanitare, denumite „puncte de reziliență”, au fost deschise pentru ca oamenii să se încălzească și să-și încarce dispozitivele electronice, potrivit Reuters.

Rusia a atacat sistematic sistemul energetic al Ucrainei de când a invadat țara vecină în 2022, iar atacurile aeriene s-au intensificat în ultimele luni.

Zelenski, în discursul său video nocturn, a declarat că se lansează un program pentru creșterea salariilor și acordarea de sprijin participanților la brigăzile de intervenție în situații de urgență.

El a emis un nou avertisment pentru a se respecta alertele de raid aerian, întrucât temperaturile nocturne au scăzut la minus 15 grade Celsius sau mai jos.

„Există informații din partea serviciilor de informații. Rușii pregătesc un nou atac masiv”, a spus el. „Dronele vor epuiza sistemele de apărare aeriană și rachetele. Vor să profite de frig. Atacul ar putea avea loc în zilele următoare. Vă rog să aveți grijă de voi. Protejați Ucraina”.

Viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba a scris pe Telegram că 90% din clădirile de apartamente din Kiev au fost reconectate la sistemul de încălzire, rămânând mai puțin de 500 de locuințe care nu au încă acces la acest serviciu.

Primarul Vitali Klitschko a estimat că numărul locuințelor fără încălzire este de 800, majoritatea situate pe malul vestic al râului Dnipro. El a spus că joi va fi convocată o ședință a consiliului municipal din Kiev pentru a dezbate cele mai urgente probleme cu care se confruntă locuitorii.

Prim-ministrul Yulia Svyrydenko, prezentând programul de plăți bonus, a spus că munca depusă de echipele de urgență se află „la limita rezistenței umane, implicând adesea riscuri care pun viața în pericol în întreaga țară.

„Acest lucru se aplică specialiștilor care, în condiții de îngheț, se deplasează direct la locul loviturilor și restabilesc alimentarea cu căldură, electricitate, apă și gaz”.

Locuitorii s-au îndreptat seara către unul dintre centrele umanitare de pe malul estic al râului – două corturi amplasate pe o mică suprafață de teren deschis. Și-au încărcat dispozitivele și au discutat, în timp ce afară, zgomotul generatoarelor umplea aerul.

„În apartament este întuneric. Am un aragaz electric, așa că este imposibil să încălzesc prânzul sau cina sau să fac ceai”, a spus Kateryna Zubko, 67 de ani, inginer care trăiește fără energie electrică, încălzire și apă de la ultimul atac.

„Ne sprijinim reciproc. Ucrainenii sunt oameni atât de rezistenți, încât cred că acest război se va termina într-o zi, nu poate continua la nesfârșit.”

(sursa: Mediafax)