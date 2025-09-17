Barack Obama a descris uciderea activistului conservator Charlie Kirk drept „o tragedie”

Conform NBC News, într-un discurs susținut marți la Jefferson Educational Society, în Erie, Pennsylvania, Barack Obama a condamnat asasinarea lui Charlie Kirk și valul de violențe politice care tulbură Statele Unite.

„Este o tragedie oribilă. Când astfel de acte se întâmplă, chiar și împotriva celor cu care nu ești de acord, reprezintă o amenințare pentru noi toți”, a spus fostul președinte, subliniind importanța respingerii clare a oricărei forme de violență.

Obama a afirmat că, deși nu împărtășea ideile lui Kirk, moartea acestuia este o pierdere profundă și a transmis condoleanțe familiei.

El a criticat însă reacția rapidă a Casei Albe, care a acuzat imediat „stânga radicală” de atac, înainte ca anchetatorii să ofere detalii despre autor.

Fostul lider de la Casa Albă a comparat situația cu propria sa experiență din timpul mandatului, amintind că, după atacul rasist din 2015 asupra unei biserici din Charleston, a evitat să exploateze politic tragedia.

Obama l-a lăudat și pe guvernatorul republican al statului Utah, James Cox, pentru apelurile la unitate după uciderea lui Kirk.

Referindu-se la președintele Trump, Obama a criticat folosirea unui limbaj inflamator, precum etichetarea adversarilor politici drept „dușmani” sau „vermină”, și a avertizat că normele democratice sunt „în pericol”.

„Când greutatea guvernului Statelor Unite se pune în spatele unor viziuni extremiste, avem o problemă”, a spus el.

(sursa: Mediafax)