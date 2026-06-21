Cât plătește Regele Charles la Fisc? Monarhul britanic va publica suma exactă

Decizia, descrisă de surse de la Palatul Buckingham drept una personală, face parte dintr-un amplu proces de modernizare și transparentizare a finanțelor Casei Regale.

Informațiile vor fi publicate joi, odată cu raportul anual privind finanțele regale, iar britanicii vor afla pentru prima dată suma exactă plătită de suveran sub formă de taxe, scrie BBC.

Cât impozit plătește Regele Charles?

Raportul va include taxele achitate de monarh pentru anul fiscal 2024-2025, inclusiv cele aferente:

profiturilor obținute din Ducatul de Lancaster;

investițiilor personale;

veniturilor provenite din proprietățile private ale regelui, precum Sandringham și Balmoral.

Deși monarhii britanici nu sunt obligați prin lege să plătească impozit pe venit, impozit pe moștenire sau taxe pe câștigurile de capital pentru bunurile primite de la predecesorii lor, Regele Charles a ales să plătească voluntar aceste taxe.

O decizie menită să crească transparența

Palatul Buckingham susține că măsura reflectă dorința regelui de a apropia monarhia de standardele moderne de responsabilitate publică.

„Continuăm să ne modernizăm și să evoluăm”, au transmis reprezentanții Palatului, subliniind că informațiile fiscale ale regelui vor fi publicate anual.

Charles nu este la prima inițiativă de acest fel. În perioada în care era Prinț de Wales, acesta a făcut publice detalii despre taxele pe care le plătea.

Presiuni pentru mai multă deschidere după scandalurile care au zguduit Familia Regală

Anunțul vine într-un context în care monarhia britanică se confruntă cu cereri tot mai insistente privind transparența financiară.

După scandalurile asociate cu Prințul Andrew, numeroși parlamentari au solicitat o imagine mai clară asupra modului în care sunt gestionate fondurile și proprietățile Casei Regale.

În acest an, atenția este îndreptată și asupra proprietăților administrate de Coroană, după ce un raport oficial a dezvăluit detalii despre locuințele ocupate de Prințesa Beatrice și Prințesa Eugenie în cadrul unor reședințe regale.

Finanțarea monarhiei, sub lupa autorităților

Datele privind taxele plătite de rege vor fi publicate alături de informațiile despre Sovereign Grant, fondul public care finanțează activitatea oficială a Familiei Regale și care acoperă:

salariile angajaților;

întreținerea reședințelor regale;

călătoriile oficiale;

cheltuielile administrative.

În prezent, valoarea acestui fond a ajuns la un nivel record de 137,9 milioane de lire sterline, creșterea fiind justificată prin lucrările de renovare de amploare de la Palatul Buckingham.

Totuși, pentru prima dată de la introducerea sistemului în 2012, este posibilă o reducere a finanțării, în urma unei analize efectuate de Trezoreria britanică, Guvern și Casa Regală.

Un nou capitol pentru monarhia britanică

Prin publicarea taxelor personale, Regele Charles încearcă să transmită un mesaj clar privind responsabilitatea și transparența instituției pe care o conduce.

Decizia este considerată de analiști un pas important în adaptarea monarhiei la așteptările unei societăți moderne, în care cetățenii cer tot mai multe explicații despre modul în care sunt gestionate resursele publice și private ale Familiei Regale.