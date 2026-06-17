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Mesaj tranșant de la Washington: Trump reia discursul dur și promite bombe pentru Iran

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   19:00
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Mesaj tranșant de la Washington: Trump reia discursul dur și promite bombe pentru Iran
Hepta/ Cum vrea Donald Trump să controleze Iranul prin amenințări militare directe

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran nu este definitiv și a amenințat că ar putea relua bombardamentele dacă Teheranul „nu se comportă cum trebuie”.

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri, la summitul G7 din Franța, că acordul dintre SUA și Iran privind încetarea focului nu este definitiv și a amenințat că ar putea relua bombardamentele dacă Teheranul „nu se comportă cum trebuie”.

„Este un memorandum de înţelegere. Şi dacă nu-mi place, o să începem din nou să tragem asupra lor, să le dăm cu bombe în cap. Dacă nu-mi place, dacă nu se comportă cum trebuie, vom reveni imediat la a lansa bombe chiar în capetele lor, bine?”, a spus Trump presei, notează Reuters.

Comentariile sale vin după ce CNN a obținut o copie a acordului SUA-Iran, iar documentul, alcătuit din 14 puncte, prevede, printre altele, că Iranul ar urma să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să se angajeze că nu va mai urmări niciodată obținerea armei nucleare.

Reuters și CNN au relatat că acordul ar include și investiții de 300 de miliarde de dolari în economia iraniană, însă Trump a negat acest lucru.

Statele Unite vor permite Iranului să-și vândă petrolul și produsele petrochimice, însă nu este clar ce se va întâmpla cu uraniul îmbogățit al Iranului.

Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția, declanșând o perioadă de 60 de zile pentru negocierea termenilor finali ai unui acord.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: donald trump bombe Iran
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