El Alamein, noua destinație-surpriză a Egiptului 

Chiar dacă Egiptul este cunoscut în special pentru stațiunile de la Marea Roșie și siturile sale istorice, tot mai mulți turiști de pretutindeni descoperă în ultimul timp un alt colț de paradis aflat la Marea Mediterană.

Situat pe coasta de nord a Egiptului, între Alexandria și Marsa Matrouh, El Alamein a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai rafinate și în vogă destinații de vacanță din Egipt.

Cunoscut cândva aproape exclusiv pentru semnificația sa istorică - fiind menționat deseori drept locul unde s-au derulat două bătălii decisive care au schimbat soarta campaniei din Africa de Nord în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial - El Alamein s-a transformat într-o stațiune de lux, cu plaje spectaculoase la Marea Mediterană, hoteluri de cinci stele și servicii premium.

Lux de Dubai, eleganță de Saint-Tropez

El Alamein este o destinație cu un farmec aparte: plajele spectaculoase, cu nisip fin și alb și cu ape cristaline, de culoarea „mojito-turcoaz”, oferă peisaje care concurează cu cele din Caraibe sau Maldive și se aseamănă, în același timp, cu părți ale litoralului italian sau din sudul Franței.

Comparativ cu multe destinații consacrate ale Mediteranei, sezonul estival este aici mai lung decât în sudul Turciei, în Grecia sau pe coastele Franței și Spaniei, iar temperaturile sunt mai blânde decât în stațiunile de la Marea Roșie sau din statele Golfului.

Spre exemplu, în luna octombrie, clima temperată este unul dintre marile atuuri ale destinației. În această perioadă a anului, El Alamein are farmecul verii, dar și liniștea toamnei, oferind un amestec magic între cele două anotimpuri. Vremea este perfectă: caldă și confortabilă, dar nu toridă. Iar apa este caldă în continuare.

Un alt avantaj al acestei perioade este faptul că stațiunea nu este aglomerată, ceea ce înseamnă mai puține cozi, mai puțin zgomot de fond și mai multă liniște, adică mai multe condiții pentru o relaxare deplină.

„Riviera egipteană”

Farmecul oferit de El Alamein este dat, în același timp, de resorturile elegante și o atmosferă de lux discret, ideală pentru cei care vor să evadeze din cotidian fără a fi sufocați de aglomerația altor stațiuni, devenite între timp „clasice” pentru turism.

Stațiunea este relativ nouă, făcând parte dintr-un amplu proiect al guvernului de la Cairo, care încearcă să revitalizeze coasta nordică a țării, transformând-o într-o veritabilă „Riviera egipteană” și, implicit, într-un magnet pentru turiștii europeni și nu numai.

Străzile largi și arterele cu multe benzi, hotelurile de cinci stele, resorturile cu arhitectură futuristă și servicii care rivalizează cu cele europene par să arunce un oraș desprins din viitor în mijlocul unui deșert încărcat de istorie.

De altfel, din această perspectivă, El Alamein este și un punct de plecare ideal pentru excursii de o zi către Cairo și Alexandria, două dintre cele mai importante centre istorice ale civilizației.

Din El Alamein până la piramidele de pe platoul Giza sunt aproximativ 270 de kilometri, iar până în Alexandria, numai 110 kilometri.

Aflată lângă Cairo, Marea Piramidă din Giza (sau Piramida lui Keops) este singura dintre cele șapte minuni ale lumii antice rămasă în picioare. Alături de Sfinx și de piramidele lui Kefren și Mikerinos, aflate pe același platou, Piramida lui Keops face parte din cel mai cunoscut ansamblu funerar al lumii antice, construit cu peste 4.500 de ani în urmă.

O altă excursie memorabilă de o zi din El Alamein poate fi făcută în Alexandria, cunoscut inițial ca orașul lui Alexandru cel Mare, dar devenit faimos, mai târziu, ca orașul Cleopatrei. Centru cultural, comercial și politic al lumii antice, timp de secole, Alexandria este considerat căminul celor mai mari biblioteci ale lumii.

Atracții turistice și alte activități

Pe lângă relaxarea pe plajă, El Alamein oferă și câteva obiective culturale, istorice, precum și alte locuri interesante.

Este vorba despre Muzeul Militar, care conține exponate din Al Doilea Război Mondial, Cimitirul Militar al Alianței, Marina El Alamein – zonă de promenadă cu magazine și restaurante, precum și Marassi și Hacienda – proiecte rezidențiale de lux, cu facilități turistice integrate.

El Alamein - locul care l-a doborât pe Hitler

Dintre toate acestea, un rol aparte îl joacă Muzeul Militar, în condițiile în care El Alamein a fost pus pe harta Occidentului tocmai de către evenimentele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cele două bătălii din El Alamein, prima derulată între 1 și 27 iulie 1942 și a doua între 23 octombrie și 11 noiembrie, în același an, au schimbat cursul războiului în Africa de Nord, dând o grea lovitură armatei naziste la vremea respectivă.

De altfel, victoria Aliaților la El Alamein a consemnat prima înfrângere categorică a forțelor germane pe uscat.

În urma celor două lupte, inițiativa militară a fost preluată definitiv de către trupele Aliaților, după ce, inițial, feldmareșalul german Erwin Rommel se lansase într-o ofensivă rapidă, care amenința Egiptul și, mai ales, Canalul Suez.

Deznodământul confruntărilor militare din El Alamein a asigurat protecția Canalului Suez și a rutelor petroliere și comerciale britanice, a permis, ulterior, debarcarea forțelor Aliate în Africa de Nord, în noiembrie 1942, și a pregătit terenul pentru capitularea forțelor Axei în Tunisia, în 1943.

Muzeul Militar, inaugurat în 1956, oferă o mărturie impresionantă a rolului strategic crucial jucat de orașul El Alamein în apărarea Egiptului și a Canalului Suez și, implicit, în victoria trupelor Aliate.

Împărțit pe secțiuni care prezintă forțele implicate în evenimentele din 1942, muzeul expune vehicule militare, tancuri, piese de artileria, avioane de luptă, precum și uniforme, mitraliere, pistoale, documente, fotografii de epocă și hărți de război, utilizate de către trupele britanice și ale statelor din Commonwealth, de către armata egipteană și, de cealaltă parte, de către unitățile germane și italiene.

Rixos Premium Alamein, un loc ideal pentru cazare

Una dintre opțiunile ideale de cazare în El Alamein atât pentru turiștii dornici de confort și de odihnă, cât și pentru cei veniți să exploreze istoria unei civilizații străvechi sau preferă călătoriile tematice este Rixos Premium Alamein, un resort de top, devenit reper pentru lux, eleganță și ospitalitate rafinată.

Arhitectura modernă, serviciile impecabile, gastronomia sofisticată - cu influențe mediteraneene, egiptene și internaționale -, precum și o gamă extinsă de activități recreative oferă o experiență unică, de neuitat.

Complexul se întinde pe o suprafață impresionantă, de 60.000 de metri pătrați, și are o plajă cu nisip fin și ape turcoaz. Cele 1.313 de camere ale hotelului de cinci stele, cu pereți de sticlă, sunt orientate către mare sau lagună și oferă o priveliște absolut fascinantă.

Rixos Premium Alamein este o alegere ideală atât pentru vacanțe în familie, cât și pentru escapade romantice sau evenimente exclusiviste. Iar sistemul „Ultra All Inclusive” transformă șederea într-o experiență completă: mic dejun, prânz, cină și gustări variate, băuturi alcoolice și răcoritoare disponibile 24 de ore din 24, sucuri proaspăt stoarse, înghețată și acces la restaurante à la carte cu specific turcesc, grecesc, italian, fructe de mare sau BBQ, în baza unei rezervări prealabile și în funcție de disponibilitate.

Băuturile sunt atât din producția locală, cât și din import, oferind o paletă largă de selecție.

Cu 10 baruri și șapte restaurante, experiența culinară devine, de altfel, un punct central al sejurului.

Tot aici, turiștii dispun de piscine pentru toate gusturile, programe de animație, club pentru copii, activități sportive și jocuri pe plajă. Pentru iubitorii de mișcare sau aventură, hotelul oferă sporturi nautice, scufundări și acces la o sală de fitness modernă.

Și viața de noapte este animată, plină de petreceri sofisticate și spectacole de muzică pop sau disco.

Românii descoperă „Maldivele Egiptului”

În urmă cu un an, aproape 24.000 de turiști români au călătorit în Egipt cu „Join UP! România”. Până la finalul acestui an, se estimează o creștere de 2,7 ori, ajungând astfel la peste 65.000 de turiști români care vor alege Egiptul, ne-au precizat reprezentanții operatorului de turism.

„El Alamein este o destinație nouă, exclusivistă, pe care românii o pot descoperi în Egipt - o alternativă rafinată pentru cei peste 80% dintre turiști care, până de curând, preferau stațiunile din Hurghada.

De altfel, chiar din primul an de promovare pe piața românească, El Alamein a atras deja aproximativ 2.500 de turiști, un început promițător pentru o destinație nouă.

Pe măsură ce așteptările turiștilor români se schimbă - de la pachetele clasice către experiențe personalizate, în locuri mai puțin aglomerate, cu autenticitate culturală, gastronomie locală și aventură - introducerea El Alamein, destinația preferată a elitei egiptene de pe țărmul Mediteranei, a venit la momentul potrivit.”, susțin reprezentanții „Join UP! România”.

Potrivit acestora, El Alamein oferă o experiență diferită față de stațiunile egiptene tradiționale, excelând prin plaje liniștite și neaglomerate, ape turcoaz cristaline, hoteluri de lux și servicii de top, într-o atmosferă rafinată și relaxantă.

„Join UP! România” este un operator de turism în continuă expansiune, fondat în 2022.

În 2025, „Join UP! România” operează plecări din 12 aeroporturi, cu două mai multe față de anul anterior, iar în 2026 este planificată extinderea la 15 aeroporturi.

Compania face parte din rețeaua internațională „Join UP!”, brand fondat în Ucraina, în 2010, activ în 10 piețe: Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, România, Cehia, Slovacia, Moldova, Kazahstan și Ucraina.

Portofoliul său include peste 40 de destinații, printre care Turcia, Egipt, Tunisia, Grecia, Spania, Cipru, Muntenegru, Albania, Bulgaria, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam, Maldive și Emiratele Arabe Unite.

