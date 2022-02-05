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Erdogan anunţă că are coronavirus, dar fără simptome severe

05 Feb 2022   •   15:27
Erdogan anunţă că are coronavirus, dar fără simptome severe

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat sâmbătă că a fost testat pozitiv la coronavirus, dar că nu are simptome severe, transmite AFP.

"După ce am avut simptome uşoare, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infecţie uşoară, despre care am aflat că este din cauza variantei Omicron", a scris Erdogan pe Twitter. 

 

 

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Subiecte în articol: recep tayyip erdogan coronavirus
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