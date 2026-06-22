Explozie cu zeci de victime în Qatar, la terminalul de gaze Ras Laffan

"O explozie de origine internă s-a produs în urma unui incident tehnic într-o uzină din zona industrială Ras Laffan", a indicat ministerul într-un prim comunicat.



"Echipele apărării civile au intervenit pentru a gestiona incidentul", adăugase textul, în timp ce jurnaliştii ai AFP la Doha au auzit explozia.



"În total, 54 de persoane au fost rănite în incidentul care a avut loc într-o uzină din oraşul industrial Ras Laffan", a scris ulterior ministerul pe X, precizând că sunt în curs de desfăşurare căutările pentru găsirea a "18 persoane dispărute".



La aproximativ 20 de kilometri sud de Ras Laffan, o jurnalistă a AFP a văzut flăcări luminând cerul nopţii şi o coloană de fum ridicându-se deasupra acestei zone de pe coasta de nord a Qatarului, unde se află acest imens combinat de GNL.



Compania energetică de stat QatarEnergy a indicat că explozia a avut loc "în timpul repornirii operaţiunilor în oraşul industrial Ras Laffan, ceea ce a provocat o explozie şi un incendiu la instalaţia de aprovizionare cu gaz din Barzan".



Emiratul din Golf a fost nevoit să îşi întrerupă producţia de gaz pe 2 martie după ce centrul de gaze naturale lichefiate a suferit daune importante în urma loviturilor repetate ale Iranului, ca represalii la atacurile israeliano-americane asupra propriilor instalaţii.



Noi atacuri, pe 18 martie, au redus ulterior cu 17% capacităţile de export ale ţării, daune a căror reparare ar urma să necesite între trei şi cinci ani, afirmase la acel moment ministrul energiei, Saad al-Kaabi.



Doha împarte cu Teheranul zăcământul South Pars/North Dome, cea mai mare rezervă de gaze cunoscută din lume.



Qatarul este al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, după Statele Unite, iar Ras Laffan este principalul său centru de producţie. AGERPRES