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S-au finalizat negocierile de pace dintre SUA și Iran. Urmează discuții tehnice

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   10:30
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S-au finalizat negocierile de pace dintre SUA și Iran. Urmează discuții tehnice
Hepta/Strâmtoarea Ormuz, punctul nevralgic al negocierilor dintre SUA și Iran

Negocierile la nivel înalt din Elveția, care vizează încetarea definitivă a războiului cu Iranul, s-au încheiat luni dimineață, fiind planificate discuții la nivel inferior pentru restul săptămânii, în contextul în care Iranul și Statele Unite au convenit să creeze o „celulă de deconflict”.

O declarație a mediatorilor Pakistan și Qatar a precizat că celula va include guvernul libanez și va „asigura respectarea încheierii operațiunilor militare din Liban”. Rămâne, însă neclar dacă acest lucru va fi suficient pentru a opri luptele dintre miliția Hezbollah, susținută de Iran, și Israel, care ocupă Libanul și insistă că trebuie să mențină mână liberă pentru a ataca militanții care lansează atacuri în nordul Israelului, relatează AP.

Discuțiile au marcat începutul unui proces diplomatic de 60 de zile care urmărește ajungerea la un acord permanent pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Însă luptele din Liban rămân unul dintre principalele puncte de conflict.

Între timp, Iranul a insistat că a închis din nou, în weekend, Strâmtoarea Ormuz crucială pentru transporturile de energie, în timp ce SUA a declarat că traficul a continuat.

Negocierile au avut un început tensionat duminică în Elveția, când Teheranul s-a simțit ofensat de amenințarea președintelui american Donald Trump cu un atac și de avertismentul său că președintele Iranului ar trebui să fie atent la ce spune.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: negocieri sua iran
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