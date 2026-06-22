S-au finalizat negocierile de pace dintre SUA și Iran. Urmează discuții tehnice

O declarație a mediatorilor Pakistan și Qatar a precizat că celula va include guvernul libanez și va „asigura respectarea încheierii operațiunilor militare din Liban”. Rămâne, însă neclar dacă acest lucru va fi suficient pentru a opri luptele dintre miliția Hezbollah, susținută de Iran, și Israel, care ocupă Libanul și insistă că trebuie să mențină mână liberă pentru a ataca militanții care lansează atacuri în nordul Israelului, relatează AP.

Discuțiile au marcat începutul unui proces diplomatic de 60 de zile care urmărește ajungerea la un acord permanent pentru a pune capăt războiului cu Iranul. Însă luptele din Liban rămân unul dintre principalele puncte de conflict.

Între timp, Iranul a insistat că a închis din nou, în weekend, Strâmtoarea Ormuz crucială pentru transporturile de energie, în timp ce SUA a declarat că traficul a continuat.

Negocierile au avut un început tensionat duminică în Elveția, când Teheranul s-a simțit ofensat de amenințarea președintelui american Donald Trump cu un atac și de avertismentul său că președintele Iranului ar trebui să fie atent la ce spune.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)