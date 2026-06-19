Parisul activează planul de urgență împotriva caniculei

Agenția franceză de meteorologie a anunțat că un episod de caniculă se va instala treptat în întreaga țară, cu temperaturi ce pot atinge 36-37 de grade Celsius în mai multe regiuni și chiar până la 40 de grade în anumite zone, notează AFP.

În acest context, autoritățile din Paris au decis ca, începând de miercuri seară, înotul să fie permis sub supraveghere în Canalul Saint-Martin, într-o zonă din estul capitalei.

Măsura vine după ce, în timpul episodului precedent de temperaturi extreme, tot mai mulți tineri au intrat în canal, în ciuda interdicțiilor.

Mai târziu în cursul verii, parizienii se vor putea răcori și în puncte special amenajate de-a lungul Senei, fluviul fiind redeschis publicului vara trecută pentru prima dată în ultimul secol.

„Cheltuirea unei cantități enorme de energie, cu implicarea poliției municipale și a poliției naționale pentru a împiedica tinerii să înoate când erau 40 de grade ni s-a părut puțin absurdă”, a declarat primarul Emmanuel Gregoire.

Acest demers a fost posibil după ce municipalitatea a investit peste un miliard de euro pentru curățarea apelor în vederea Jocurilor Olimpice din 2024.

(sursa: Mediafax)