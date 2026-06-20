Grec amendat cu 270.000 de euro pentru că a abandonat nouă pisoi

Cazul a atras atenția opiniei publice și evidențiază sancțiunile extrem de dure pe care Grecia le aplică în prezent pentru abandonul animalelor.

Potrivit autorităților elene, amenda a fost calculată la 30.000 de euro pentru fiecare animal abandonat, una dintre cele mai severe sancțiuni aplicate în baza legislației privind protecția animalelor, scrie tovima.com

Surprins în timp ce încerca să abandoneze pisoii

Incidentul s-a petrecut într-o seară de sâmbătă, când două femei au observat un bărbat care a ajuns într-o zonă izolată cu un scuter încărcat cu transportoare pentru animale.

Suspicioase, acestea au alertat imediat poliția, bănuind că intenționa să lase animalele în acel loc.

Ancheta a arătat că bărbatul ar fi transportat cei nouă pisoi în două curse separate. Polițiștii au recuperat animalele și au reușit să îl identifice pe suspect în aceeași noapte.

„Nu îmi permit să îi întrețin”

Bărbatul a declarat presei locale că nu are posibilitatea să plătească amenda, susținând că suma este mai mare decât tot ceea ce a câștigat de-a lungul vieții.

Acesta le-a explicat polițiștilor că nu mai putea suporta costurile pentru hrană și nisipul necesar întreținerii animalelor.

Potrivit declarațiilor sale, pisoii proveneau de la două femele nesterilizate care ajunseseră în grija sa prin intermediul fiului său.

Martorele care au anunțat autoritățile susțin că bărbatul le-ar fi spus că încerca să găsească un loc unde să lase o pisică și puii acesteia, considerând că nu mai are altă soluție.

Procurorii au deschis o anchetă

Bărbatul a afirmat că știa despre legile privind cruzimea față de animale, însă nu era conștient că abandonul acestora reprezintă o infracțiune sancționată atât de sever.

Între timp, procurorii au intervenit în acest caz și analizează toate circumstanțele incidentului.

Pisoii salvați sunt îngrijiți temporar de un vecin și urmează să fie preluați de o organizație pentru protecția animalelor.

Grecia înăsprește măsurile împotriva abandonului animalelor

Cazul vine în contextul în care autoritățile elene încearcă să reducă numărul mare de animale fără stăpân prin măsuri mai stricte.

Guvernul a introdus în ultimii ani obligativitatea înregistrării animalelor de companie, reguli privind sterilizarea acestora și sancțiuni mult mai dure pentru abandon și rele tratamente.

Astfel, abandonarea animalelor poate atrage amenzi de zeci de mii de euro, iar în unele situații sunt deschise și dosare penale.