Incendiu uriaș într-un spital american. Pacienții au fost evacuați

Incendiul a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi la Spitalul Lehigh Valley din Dickson City, Pennsylvania, potrivit AP. Echipajele de urgență s-au luptat cu flăcările și au evacuat pacienții. Focul a cuprins o parte a unității, potrivit oficialilor.

Guvernatorul Josh Shapiro a anunțat pe platforma socială X că poliția statului, agenția de gestionare a situațiilor de urgență și departamentul de sănătate au ajutat la evacuarea pacienților și la securizarea zonei de la Spitalul Lehigh Valley.

„Mulțumesc celor care își riscă viața pentru a-i ajuta pe cetățenii din Pennsylvania. Lori și cu mine ne rugăm pentru personal, pacienți, familiile lor și întreaga comunitate în această seară”, a transmis guvernatorul.

Flăcările au cuprins partea superioară a clădirii și se pare că au afectat Institutul de Ortopedie al spitalului. Nu se știe ce a provocat incendiul. De asemenea, nu au fost prezentate informații despre eventualele victime și despre valoarea pagubelor.

UPDATE: The roof fire at Lehigh Valley Hospital in Dickson City, Pennsylvania is fully visible, with flames breaking through the roof.



Patients have been evacuated and moved to nearby buildings as roughly 100 first responders and dozens of emergency vehicles remain on…

(sursa: Mediafax)