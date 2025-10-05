Labirint gigant de porumb în nordul Californiei: vizitatorii se bucură că se rătăcesc

„Este derutant. Este palpitant, iar într-o lume a GPS-ului și a indicatoarelor constante, știi întotdeauna unde te afli și încotro te îndrepți”, a spus Tayler Cooley, a cărui familie deține Cool Patch Pumpkins. „Când te afli în labirintul de porumb, totul arată la fel până când ajungi pe un pod și îți dai seama: «Stai puțin, sunt chiar aici. Credeam că sunt acolo»”.

Câmpul de dovleci și labirintul de porumb de-a lungul autostrăzii Interstate 80, între Sacramento și San Francisco, sunt din nou deschise pentru sezonul de toamnă, până la Halloween. În 2007 și din nou în 2014, Cool Patch Pumpkins a câștigat un loc în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cel mai mare labirint de porumb din lume.

Labirintul, care se întinde pe o suprafață de 40 de acri (16,2 hectare), durează de obicei cel puțin 45 de minute pentru a fi parcurs și are cinci poduri diferite care permit vizitatorilor să se ridice deasupra tulpinilor. Este, de asemenea, cunoscut pentru desenele elaborate pe care echipa le creează în labirint și care pot fi văzute de sus. Labirintul din acest an îi celebrează pe fermieri. Sezoanele anterioare i-au onorat pe veterani și pe primii respondenți cu murale gigantice incluse în designul labirintului.

„Totul este făcut manual”, a spus Cooley. „Vrem să comunicăm ceva distractiv și interesant, iar apoi construim căile noastre în jurul acestui lucru”.

Într-o după-amiază recentă, vizitatori din apropiere și de departe s-au aventurat în labirint.

„Nu am simț al orientării și am putea petrece toată ziua aici. Nu-i nimic. Avem apă. Vom supraviețui trei zile”, a spus Ryan Moore, care venea în vizită din Hawaii.

La fel, Shelley Tang din Redwood City, California, a glumit spunând că, dacă se rătăcesc, vor avea mereu porumb de mâncat.

„Copiii mei au un simț al orientării mai bun decât mine, așa că îi voi urma”, a spus ea.

Un labirint de porumb din Quebec, Canada, precum și cele din Minnesota și Illinois, se mândresc, de asemenea, cu labirinturi care bat recorduri, fie ca suprafață, fie ca lungime.

Dincolo de labirint, Cool Patch oferă o piscină de porumb pentru copiii mici, plină cu 68 de kilograme de porumb uscat.

(sursa: Mediafax)