Vești proaste pentru Putin de la summit-ul G7. Ucraina va primi mai multe arme de la aliați

Ucraina va primi mai multe arme de la aliații din cadrul G7. Decizia a fost luată în cadrul summit-ului din Franța. De asemenea, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o serie de întâlniri importante cu liderii participanți la summit.

Țările G7 au anunțat noi măsuri de sprijin pentru Ucraina și o presiune sporită asupra Rusiei, potrivit Nexta. Liderii din Franța, SUA, Canada, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și UE au confirmat intenția de a crește livrările către Ucraina de sisteme antiaeriene, rachete interceptoare și arme de lungă distanță.

De asemenea, G7 a promis să sprijine extinderea producției militare ucrainene și să ofere asistență suplimentară pentru pregătirea pentru următoarea iarnă.

În plus, țările din grup au anunțat planuri de a spori presiunea sancțiunilor asupra economiei ruse, inclusiv în sectorul petrol-gaze.

În cadrul summit-ului au avut loc mai multe întâlniri importante între lideri. Președintele ucrainean, care a fost invitat la summit de gazda evenimentului, liderul francez Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu Donald Trump. Observatorii au spus că rezultatul discuției a fost pozitiv.

Summit-ul G7 s-a desfășurat de luni până miercuri la Evian, Franța. Au participat liderii din Franța, SUA, Canada, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. UE a fost reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron, în calitate de gazdă, l-a invitat la summit pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Principalele teme ale întâlnirii din Franța au fost războaiele din Iran și Ucraina.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)