Liderii G7 se întâlnesc astăzi cu Zelenski. Trump sugerează un posibil progres în privința Ucrainei

Liderii G7 vor discuta marți cu președintele Volodimir Zelenski despre Ucraina, după ce Donald Trump a declarat că „poate putem face ceva” în privința războiului declanșat de Rusia, scrie France 24.

Zelenski va participa marți dimineață la o sesiune specială a summitului de la Evian, dedicată Ucrainei. Mai târziu, liderii reuniți în Franța vor discuta și despre Iran, într-o sesiune la care sunt așteptați mai mulți lideri arabi.

Liderii europeni, găzduiți de președintele Emmanuel Macron, vor încerca să îi reamintească lui Trump importanța presiunilor asupra Rusiei pentru a accepta pacea în termenii Kievului, fără a forța Ucraina să accepte concesii față de Moscova.

Zelenski a cerut luni un răspuns „decisiv și substanțial” din partea liderilor G7, după un nou val de atacuri rusești. Atacurile au ucis cel puțin 11 persoane și au provocat un incendiu la o catedrală importantă din Kiev.

Președintele ucrainean a spus și că a propus o întâlnire cu Vladimir Putin la G7, dar că Moscova „nu este pregătită” pentru un astfel de dialog.

Trump, care a discutat la telefon atât cu Zelenski, cât și cu Putin, s-a arătat optimist la sosirea la summit, luni. El a spus că „poate putem face ceva” în privința Ucrainei în cadrul reuniunii G7.

„Amândoi sunt deschiși la asta”, a declarat Trump. „Am avut ieri două conversații foarte bune”, a adăugat președintele american, fără să ofere alte detalii.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat, înaintea sesiunii G7 despre Ucraina, că Regatul Unit va furniza uraniu îmbogățit pentru centralele nucleare ucrainene și va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Starmer a condamnat „atacurile barbare” ale Rusiei și a spus că Londra își intensifică sprijinul pentru Kiev.

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(sursa: Mediafax)