Live TEXT. Ziua a șaptea de război în Ucraina. Bombardamente puternice asupra Kievului. Forțele ruse au intrat în Harkov și Herson

UPDATE 15.30 Militarii ruși au deschis focul asupra locuitorilor din Melitopol. Conform primelor informații, există victime.

Update 14.10 Primarul orașului Kiev Vitali Kliciko avertizează că trupele rusești se apropie tot mai mult de Kiev.

Update 13.45 Muncitorii din energie din Energodar protejează cea mai mare centrală nucleară din Europa

UPDATE 13.30 Orașul Konotop a fost ocupat

Update 13.20 Bursa de Valori de la Moscova rămâne închisă

Update 13.10 La Harkov, rachetele rusești au lovit, în această dimineață, clădirea universității și SBU.

Update 13.00 Oraşul-port Mariupol din sud-estul Ucrainei este bombardat continuu, evacuarea fiind imposibilă. "Luptăm, nu încetăm să ne apărăm patria", a declarat Vadim Boicenko, primarul Mariupolului, în direct la televiziunea ucraineană.

Update 12.50 Ministrul ucrainean de Externe anunță că „deocamdată nu se cunoaște când va avea următoarea rundă de negocieri cu Rusia”.

„Noi suntem pregătiți pentru discuții. Deocamdată nu se cunoaște când vor avea loc negocierile”, a declarat Kuleba.

UPDATE 12:20 Trupele ruse au lovit cu rachete un turn din Lisichansk, oraș din regiunea Lugansk.

UPDATE 12.10 Dmitri Peskov, un purtător de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Rusia este pregătită să organizeze o nouă rundă de negocieri cu Ucraina miercuri seara.

Peskov a afirmat că există informații contradictorii cu privire la discuții, potrivit Sky News.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Rusia trebuie să înceteze bombardarea orașelor ucrainene înainte ca discuțiile să poată continua.

Peskov a adăugat că Moscova trebuie să formuleze un răspuns dur, bine gândit și clar la sancțiunile occidentale impuse pentru a afecta economia rusă.

Între timp, oficialii ucraineni au declarat miercuri pentru Reuters că se discută despre organizarea de noi discuții cu Rusia - dar este nevoie de o „agendă substanțială”.

Data pentru a doua rundă de discuții ar fi „în discuție”, potrivit Mediafax.

Update 11.50 Aproape 120.000 de refugiați ucrainieni au intrat până miercuri dimineață în România de la începutul conflictului cu Rusia. Dintre aceștia peste 46.000 au rămas în România, 18.000 fiind copii, transmite, miercuri, premierul Nicolae Ciucă. 1.070 de cetățeni ucraineni au solicitat azil.

„Putem să comunicăm că până la ora 08:00 în această dimineață (miercuri - n.r.) au intrat pe teritoriul României 118.461 de refugiați ucrainieni. Dintre aceștia, 70.026 au ieșit au părăsit teritoriul României, au rămas în țară 46.435, ceea ce reprezintă aproximativ 39 % dintre numărul total din numărul total al cetățenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul României”, spune Nicolae Ciucă, citat de Mediafax.

Premierul mai arată că 1.070 de cetățeni ucraineni au solicitat azil, iar dintre aceștia 476 au rămas în centrele de azil din țara noastră.

„De asemenea, este important să precizăm că din cifra totală de cetățenii ucraineni care au decis să rămână în România, aproximativ 18.000 sunt minori. Am căutat și am identificat soluții care se vor concretiza în măsuri pentru a putea să acordăm atenția cuvenită acestor 18.000 de minori. Este foarte important ca activitatea care se desfășoară la nivelul guvernului să poată fi coordonate cu activitatea desfășurată la nivelul autorităților locale și, de asemenea, împreună cu Ministerul afacerilor Externe, suntem în legătură permanentă cu ambasada Ucrainei la București, astfel încât să putem să avem datele legate de trasabilitatea și prezența pe teritoriul României a cetățenilor ucraineni”, conchide Ciucă.

Update 11.45 Intrarea în orașul Energodar, oraș din Ucraina pe malul Niprului, blocată de civili. La fața locului s-au adunat foarte mulți ucraineni care au format un scut uman pentru a proteja centrala nucleară din oraș. Aceștia au construit baricade din cauciucuri și din beton în încercarea disperată de a-și salva țara.

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Update 11.25 În orașul Starobilsk din regiunea Lugansk, mai mulți oameni au ieșit în stradă să blocheze înaintarea vehiculelor militare ruse.

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants' military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

UPDATE 11:15 O navă de război care ar aparține Federației Ruse a fost depistată în largul coastei orașului-port ucrainean Odesa. Acest lucru a fost anunțat de președintele Consiliului Public de la Odesa Serghei Bratchuk.

Update 11.00 Uniunea Europeană intensifică ajutorul pentru Ucraina şi vrea să acorde protecţie temporară celor care fug din calea războiului, potrivit Mediafax.

Comisia Europeană a anunţat miercuri că va acorda permise de şedere temporară refugiaţilor şi drepturi la educaţie şi muncă în blocul celor 27 de naţiuni.

Propunerea trebuie să fie aprobată de statele membre, dar acestea şi-au exprimat deja un sprijin larg chiar de weekendul trecut.

Preşedintele CE, Urusla von der Leyen, spune că „toţi cei care fug de bombele lui Putin sunt bineveniţi în Europa”.

„Vom oferi protecţie celor care caută adăpost şi îi vom ajuta pe cei care caută o cale sigură spre casă”, a mai spus von der Leyen, conform AP News.

Marţi, ea a angajat deja cel puţin jumătate de miliard de euro din bugetul blocului pentru a face faţă consecinţelor umanitare ale războiului din Ucraina.

Update 10.30 Peste 670.000 de ucraineni au fugit de la începutul războiului și s-au refugiat în țările din jur. Mai mult de jumătate dintre ei au ales Polonia.

Organizația Națiunilor Unite a confirmat că un total de 677 243 de refugiați ucraineni au intrat până acum în țările vecine.

Cei mai mulți au ales Polonia - 377.400 de persoane. Alți 89.561 de ucraineni s-au refugiat în Ungaria, 65.391 în Rep. Moldova. În Slovacia sunt 54.304 refugiați. În România sunt 38.461 de refugiați.

În Belarus s-au refugiat 329 de cetățeni ucraineni.

Între timp, Agenția ONU pentru Refugiați spune că un total de 51.797 de persoane au călătorit mai departe în alte țări europene.

Update 09.40 Un convoi militar rus a fost distrus pe o stradă din Bucha la vest de Kiev.

Update 09.35 Blocuri de locuinte distruse de bombardamentul rus în orașul Irpin, din apropierea Kievului.

Update 09.30 Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost rănite în bombardarea celui de-al doilea cel mai populat oraș al Ucrainei, Harkov, a declarat primarul orașului. Cu toate acestea, guvernatorul Administrației Regionale de Stat Harkov a declarat că toate atacurile rusești „au fost respinse” și pozițiile au fost menținute, în ciuda bombardamentelor puternice asupra Harkovului de marți și peste noapte. Guvernatorul Oleh Synegubov a spus că „inamicul rus a suferit pierderi semnificative”. Se înțelege că trupele ruse au pătruns în sectoarele de nord-est și de nord ale orașului.

Update 09.25 Aproape 24.000 de cetățeni ucraineni au intrat marți în România, potrivit datelor adunate de Poliția de Frontieră. Este o creștere față de ziua precedentă, anunță autoritățile române.

Marți, prin punctele de frontieră au intrat în România 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetăţeni ucraineni. Este o creştere cu 5,6% faţă de ziua precedentă, explică autoritățile, citate de Mediafax.

Pe la frontiera cu Ucraina au intrat în Romania 10.449 cetăţeni ucraineni (creștere de 8%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 11.524 cetăţeni ucraineni (creștere de 1,6%).

Din România au ieșit 78.584 de persoane, dintre care 17.783 cetăţeni ucraineni ceea ce reprezintă o creştere de 12%.

De la declanşarea crizei, în România au intrat 113.100 cetăţeni ucraineni şi au ieşit 68.100 cetăţeni ucraineni.

Update 09.20 Schimburi de prozonieri în Regiunea Sumy. Trupele și echipamentele inamice se întorc din regiunea Sumy înapoi în Rusia, potrivit Ukrinform. Acest lucru a fost convenit în timpul negocierilor lungi privind schimbul de prizonieri.

„Unul dintre punctele acestui acord a fost că armele, tancurile și alte echipamente vor fi returnate Rusiei. S-au purtat negocieri cu conducerea acestei unități, iar liderul lor a spus că nu are de gând să lupte și nu vrea să lupte. Înțelege că va fi închis în Rusia, dar a decis să întoarcă tancurilor și să revină în Rusia. Observăm în mod constant întoarcerea trupelor și echipamentelor ruse înapoi în Rusia. Suntem foarte fericiți”, a postat șeful Administrației Militare Regionale Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, pe Facebook, rezumand situația de la 1 martie. Potrivit acestuia, în regiune există încă o mulțime de echipamente, deplasându-se mai departe spre vestul Ucrainei.

Update 09.10 Ministerul Apărării din Rusia a informat că au preluat controlul total asupra orașului Herson.

Ministrul Apărării din Rusia, Serghei Șoigu, a transmis, miercuri, că rușii au preluat controlul în orașul ucrainean Herson.

Ocuparea orașului Herson a fost confirmată și în presa rusă, potrivit CNN.

Presa rusă l-a citat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul-maior Igor Konașenkov.

Infrastructura civilă, facilitățile de susținere a vieții și transportul urban funcționează normal, a declarat Konashenkov, potrivit agenției de presă de stat TASS.

Update 09.00 Civili uciși de o rachetă în Jitomir

Ucraina spune că o rachetă rusă din timpul nopții a ucis cel puțin două persoane în orașul Jitomir, care se află la 120 km (75 mile) vest de Kiev. Racheta, care viza o bază aeriană din oraș, a lovit casele rezidențiale din apropiere. Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei a postat pe Twitter că cel puțin două persoane au fost ucise, iar 16 au fost rănite. Un oficial guvernamental, Anton Gerashchenko, a declarat mai devreme pe contul său Telegram că numărul morților este și mai mare. "Până acum, patru persoane au murit. Inclusiv un copil", a spus el. Conturile guvernamentale ucrainene de pe Facebook și Telegraph au distribuit videoclipuri despre care au spus că a fost după explozie. Imaginile îi arăta pe salvatori care se străduiau să scoată supraviețuitorii din dărâmături.

Maternity home in Zhytomyr destroyed with calibres.



If it’s not a genocide, what is that? pic.twitter.com/1zoMUywgf7 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 2, 2022

Foto Ukrainian State Emergency Service

Update 08.50 Harkov. Surse neoficiale susțin ca a fost lovit sediul SBU

Clădirea facultății de sociologie a Universității Naționale Karazin, care este situată vizavi de sediul central al poliție din Harkov, a fost atacată de rachete rusești.

Update 08.10 Orașul Trosteaneț din regiunea Sumî a fost ocupat de trupele rusești. Potrivit guvernatorului regiunii Sumî, Dmitri Zhivitsky, trei coloane rusești au intrat în oraș din părți diferite și l-au ocupat.

Update 08.00 Trupele ruse au intrat în Harkov, intensificând atacul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, care s-a soldat cu zeci de decese de civili. Orașul mai mic din sudul Ucrainei, Herson, a căzut, de asemenea, în mâinile forțelor ruse, spun oficialii locali ucraineni, scrie BBC.

Armata Rusă a executat în această noapte tiruri de rachete asupra capitalei Kiev. Locuitorii s-au adăpostit în buncăre, adăposturi anti-bombă și în subsolurile stațiilor de metrou.