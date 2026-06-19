Tensiuni europene: Macron și Merz critică poziția UE privind discuțiile cu Putin

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, au criticat, la summitul UE de joi seară de la Bruxelles, demersurile președintelui Consiliului European, António Costa, de a deschide un canal de comunicare cu Kremlinul, potrivit Politico, care citează cinci diplomați și oficiali UE informați despre discuțiile purtate cu ușile închise.

Discuțiile au scos la iveală tensiuni puternice între liderii europeni privind relația cu Rusia și cine ar trebui să vorbească în numele Europei în eventuale negocieri cu Vladimir Putin.

Liderii unora dintre cele mai ferme țări anti-Rusia, precum și cei ai Danemarcei și Țărilor de Jos, s-au alăturat poziției lui Macron și Merz. Unii dintre ei și-au exprimat o nemulțumire neobișnuit de dură față de Costa, au declarat trei dintre oficiali pentru Politico.

„Uniunea Europeană nu își poate asuma rolul de mediator în aceste negocieri”, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, pentru Politico.

UE discută de luni întregi ce fel de comunicare ar trebui să aibă cu Putin, dacă ar trebui să existe o astfel de comunicare și cine ar trebui să o conducă.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat oficiali de la Moscova de două ori în ultimele săptămâni, au spus cinci oficiali.

Macron și Merz au susținut că nu este momentul pentru discuții cu Putin. Ei consideră că, atunci când va exista o astfel de oportunitate, Franța, Germania și Marea Britanie ar trebui să aibă rolul principal.

De cealaltă parte, mai mulți lideri europeni l-au susținut pe António Costa, afirmând că președintele Consiliului European este cel care poate reprezenta UE.

„Prima întrebare este dacă Putin vrea să negocieze. Până atunci (...) nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană”, a declarat premierul belgian Bart De Wever pentru Politico, la ieșirea de la discuții. „Dacă el (Putin - n.r.) arată disponibilitatea de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”.

Summitul a arătat și alte tensiuni în interiorul UE. Italia și Polonia au fost nemulțumite că au fost excluse din discuțiile inițiale purtate de Franța, Germania și Marea Britanie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea reuniunii.

Polonia și Italia cer, de asemenea, un rol în eventualele discuții privind Rusia. Merz urmează să îi găzduiască săptămâna următoare, la Berlin, pe Macron și pe premierii Marii Britanii, Poloniei și Italiei, iar diplomații spun că dialogul cu Moscova va fi probabil una dintre temele discutate.

Costa, de capul lui

Decizia surprinzătoare a lui António Costa de a deschide un canal diplomatic cu Rusia a dominat discuțiile de la summitul de joi, mai mulți lideri exprimându-și îngrijorarea că nu au fost consultați înainte de inițierea acestui demers.

Costa își apără acum decizia surprinzătoare, spunând că vrea să evalueze dacă există condițiile necesare pentru negocieri de pace. Cu toate acestea, echipa sa consideră că această posibilitatea este, deocamdată, neviabilă, potrivit Euronews.

La începutul acestei săptămâni, s-a aflat că șeful cabinetului său, Pedro Lourtie, a avut mai multe convorbiri telefonice cu un consilier de rang înalt înalt al președintelui rus Vladimir Putin.

Potrivit sursei citate, persoana respectivă ar fi Yuri Ushakov, același consilier care afirmase, joi, în presa rusă că în timpul summitului G7 i s-ar fi insuflat lui Trump „idei neconstructive și chiar dăunătoare” despre situația din Ucraina.

Biroul lui Costa nu a confirmat oficial dacă Yuri Ushakov este sau nu persoana de contact.

„Președintele a explicat că a solicitat biroului său să deschidă un canal diplomatic cu Rusia. Scopul era acela de a fi pregătiți, atunci când va veni momentul potrivit, să apărăm interesele UE. Este vorba despre contacte scurte, fără schimburi de opinii pe fond și fără negocieri — pur și simplu diplomați care își desfășoară activitatea diplomatică”, a declarat un oficial al UE.

Președintele Consiliului European a făcut menținerea unității celor 27 de state membre o temă centrală a președinției sale. Cu toate acestea, nu există nicio explicație clară cu privire la motivul pentru care Costa a decis că este momentul potrivit să ia legătura cu Moscova.

„Cel mai important aspect este ca europenii să rămână coordonați în ceea ce privește modul de abordare a Rusiei și poziția pe care ar trebui să o adopte UE”, a adăugat oficialul, subliniind că sarcina președintelui Consiliului European este aceea de a coordona cele 27 de state membre.

Se pare că António Costa nu s-a consultat cu liderii europeni înainte de a decide să testeze dacă se poate deschide într-adevăr un canal de comunicare cu rușii. Potrivit anturajului său însă, politicianul ar fi acționat la îndemnul Ucrainei, care a solicitat europenilor să joace un rol mai important în procesul de pace, inclusiv prin dialogul cu Rusia, declarație pe care însuși Zelenski a oferit-o, după o întâlnire cu António Costa luna trecută.

În ceea ce privește statele membre, au existat atât voci care s-au opus, exprimând îngrijorări, cât și voci care i-au susținut decizia, felicitându-l.

Polonia, țările baltice și cele nordice s-au opus, după cum au declarat diplomații europeni pentru Euronews. Nu toate statele membre consideră că este momentul potrivit pentru a stabili un contact cu Rusia. Altele consideră că această chestiune ar trebui abordată prin grupul E3 (Germania, Franța și Regatul Unit) – care au refăcut o versiune a acordului de pace anul trecut în noiembrie. Acest grup a explorat și posibilitatea de a deschide un canal de comunicare cu Kremlinul.

Totuși, au existat și voci care i-au susținut decizia lui Costa, cum ar fi liderii din Belgia, Slovenia sau Austria, dar și Slovacia sau Bulgaria.

„Orice măsuri care pot duce la încetarea ostilităților și la demararea negocierilor ar trebui salutate”, a declarat prim-ministrul Solveniei, Janez Janša.

Joi, concluziile summitului, aprobate de cei 27 de lideri, au menționat, pentru prima dată, că UE era pregătită să „își intensifice implicarea” în cadrul negocierilor.

Cu toate acestea, comunicarea diplomatică s-a desfășurat înainte cu câteva zile ca aceste concluzii să fie finalizate. Nu este clar dacă președintele Consiliului European avea mandat, sau dacă a acționat doar cu sprijinul câtorva state membre.

Mai mulți oficiali ai țărilor au precizat pentru Euronews că ei nu au fost consultați și au aflat despre deschiderea canalului diplomatic din presă. Cu toate acestea, unul dintre ei a salutat decizia.

Ce este și mai interesant este că, un oficial european a declarat că „mai mulți lideri” au indicat că António Costa ar fi „reprezentantul firesc” al intereselor blocului, sugerând o susținere pentru o eventuală numire a acestuia în funcția de trimis special pentru discuții directe cu Rusia.

Dar, reprezentantul Olandei în Consiliul European are o altă perspectivă.

„Atât Ucraina, cât și Europa au afirmat întotdeauna foarte clar că, în cele din urmă, va fi nevoie de negocieri pentru a ajunge la un acord de pace durabil. Însă, atâta timp cât rușii nu sunt dispuși să facă acest lucru, trebuie să ajutăm Ucraina să preia inițiativa pe câmpul de luptă”, a declarat premierul Olandei, Rob Jetten.

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(sursa: Mediafax)