Marine Le Pen anunță în ce condiții îl va susține pe Jordan Bardella la alegerile din Franța

Alegerile prezidențiale din Franța vor fi în 2027. Marine Le Pen a declarat că o candidatură a lui Jordan Bardella ar fi „evidentă” dacă ea va fi condamnată definitiv. Potrivit Le Figaro. Le Pen a făcut apel la condamnarea care îi interzice ca timp de cinci ani să ocupe o funcție publică.

Întrucât procesul de apel urmează să înceapă peste două luni, liderul deputaților Adunării Naționale (RN) afirmă că Jordan Bardella va fi candidatul susținut de extrema dreapta din Franța.

Practic, este vorba despre planul B despre care se vorbește din ce în ce mai des în Franța. Luni, Consiliul de Stat a confirmat demisia automată a lui Marine Le Pen din funcția de consilier departamental pentru Pas-de-Calais, în urma condamnării sale și a interdicției de cinci ani de a ocupa o funcție, cu efect imediat, în procesul asistenților parlamentari. Acest lucru îi reamintește lui Le Pen că viitorul său politic depinde de deciziile instanțelor și o determină să ia în considerare un succesor. „Mi se pare evident. Ar fi foarte dificil, dar cred că este o decizie care este în interesul țării”, a declarat ea miercuri la radioul RTL cu privire la candidatura lui Jordan Bardella.

În cazul unei noi condamnări după procesul său de apel, care este programat să aibă loc între 13 ianuarie și 12 februarie 2026, deputata a spus că „evident, voi face apel la Curtea de Casație, îmi voi apăra drepturile și nevinovăția până la capăt.” Dar „dacă Curtea de Apel va anunța decizia, probabil în septembrie, nu voi lăsa lucrurile să se lungească, pentru că sunt hotărâtă să văd ideile noastre ajungând la putere”, a avertizat politiciana. Ea a continuat spunând că „dacă sunt împiedicată să candidez și Curtea de Casație se va pronunța în favoarea mea trei sau patru luni mai târziu, va fi prea târziu pentru a lansa o campanie prezidențială.”

Cazul „asistenților parlamentari” vizează presupusa utilizare incorectă a fondurilor puse la dispoziție de Parlamentul European pentru plata asistenților parlamentari ai eurodeputaților, în perioada 2004-2016, de către Rassemblement National (RN, fostul Front National). În proces au fost implicați mai mulţi reprezentanți ai partidului, între care Marine Le Pen.

Procurorii au susținut că unii angajaţi plătiţi ca „asistenţi parlamentari europeni” au în realitate lucrat pentru partid şi nu pentru activităţile instituţiei europene. Marine Le Pen a fost printre cei condamnați. Considerată de unii favorită pentru cursa prezidențială din Franța, Le Pen a primit o condamnare de cinci ani privitoare la ocuparea funcțiilor publice. Dacă nu va reuși să modifice decizia la instanțele supreme, Le Pen nu va putea candida la alegerile din 2027.

În prezent, Jordan Bardella este liderul RN, partid care în premieră nu mai este condus de un membru al familiei Le Pen. Partidul a fost fondat în 1972 de către Jean-Marie Le Pen, tatăl lui Marine Le Pen, care i-a urmat la conducere. În 2012, la vârsta de 17 ani, Jordan Bardella a devenit membru al Frontului Național și apoi a avut un traseu fulminant.

(sursa: Mediafax)