Moment istoric pentru Chișinău și Kiev: UE deschide oficial negocierile de aderare

Consiliul Uniunii Europene a aprobat cadrul de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, deschizând, astfel, oficial, calea pentru lansarea negocierilor, pe 25 iunie, la Luxemburg.

Anunțul a fost făcut de președinția belgiană a Consiliului UE pe platforma X, fostul Twitter.

Potrivit acesteia, conferințele interguvernamentale vor începe marți, 25 iunie, la Luxemburg: la ora 15:30 pentru Ucraina și la ora 18:00 pentru Republica Moldova.

Decizia este considerată un moment istoric atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău, în contextul în care cele două state încearcă să accelereze apropierea de Uniunea Europeană pe fondul tensiunilor geopolitice și al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia UE și a mulțumit Consiliului Uniunii Europene și președinției belgiene „pentru voința lor politică puternică”.

„Milioane de ucraineni și generații întregi ale poporului nostru își împlinesc visul european. Ucraina se întoarce în Europa, unde a aparținut timp de secole, ca membru cu drepturi depline al comunității europene”, a scris Zelenski pe X.

Liderul de la Kiev i-a felicitat și pe „prietenii moldoveni”, afirmând că Ucraina și Republica Moldova „vor face împreună Uniunea Europeană mai puternică”.

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat vineri, 21 iunie, că a semnat decretul privind inițierea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la UE.

„A deveni membru al UE este calea noastră către pace, prosperitate și o viață mai bună pentru toți cetățenii”, a declarat Maia Sandu, urând succes delegației moldovene care va participa la lansarea oficială a negocierilor de la Luxemburg.

Deschiderea negocierilor nu înseamnă aderarea imediată la Uniunea Europeană.

Procesul urmează să dureze ani și să includă reforme ample în domenii precum justiția, economia, administrația publică și statul de drept.

(sursa: Mediafax)