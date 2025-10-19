Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit! Bijuteriile lui Napoleon au fost furate

Ministrul Culturii anunță că Muzeul Luvru a fost jefuit duminică dimineață, între orele 9:30 și 9:40. Se pare că mai multe persoane necunoscute, dotate cu drujbe, au intrat într-o cameră care conținea bijuterii folosind un lift de marfă, potrivit Le Figaro.

Hoții ar fi venit cu un scuter și au spart un geam al muzeului. Ei au reușit să dispară, a declarat o sursă din Poliție pentru Le Figaro.

Potrivit surselor citate de Le Parisien, hoții au pătruns în muzeu printr-o zonă aflată în construcție pe malul Senei, utilizând un lift de marfă pentru a ajunge direct în Galeria Apollo. Aici, au sustras nouă piese din colecția de bijuterii a lui Napoleon și a împărătesei Joséphine, inclusiv un colier și o broșă. Hoții erau trei la număr, toți purtând glugi, iar unul dintre ei a rămas de gardă în timp ce ceilalți au acționat. După comiterea furtului, aceștia au fugit cu un scuter de-a lungul Senei.

Valoarea totală a pieselor furate nu a fost încă estimată, dar se știe că celebrul diamant Regent, cel mai mare din colecția muzeului, nu a fost inclus în jaf. Bijuteriile furate fac parte dintr-o colecție istorică, unele dintre ele fiind considerate „tezaur național”.

Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a identifica și captura autorii acestui jaf spectaculos, care ridică întrebări serioase despre securitatea unuia dintre cele mai vizitate și protejate muzee din lume.

Muzeul și-a închis imediat porțile „din motive excepționale”. Pagubele nu au fost încă evaluate și numeroase forțe de ordine se află la fața locului