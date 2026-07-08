Răsturnare totală de situație la Casa Albă! Cum s-a transformat Donald Trump din cel mai mare critic al NATO în cel mai bun prieten

Președintele american Donald Trump a ținut un discurs în cadrul conferinței de presă de la finalul summitului NATO de la Ankara. Deși miercuri dimineață, Trump a criticat dur unele țări membre, seara, acesta a afirmat că aliații „au avut doar un moment mai prost” atunci când au refuzat să participe la războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, notează CNN.

„Spania s-a comportat foarte prost, dar știți… Italia s-a comportat bine, și aproape toate țările s-au comportat bine. Au avut doar un moment mai prost”, a spus președintele american.

În ceea ce privește întâlnirile pe care le-a avut cu liderii țărilor NATO la Ankara, Trump a spus că „dacă există un cuvânt care să rezume ziua de azi, acela este unificare. Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”

„Fiecare țară ne iubește, se iubesc între ele. A fost o unificare extraordinară”, a completat Trump.

Comentariile făcute miercuri de liderul de la Casa Albă au avut un total alt ton față de cel adoptat în ultimele luni, când i-a criticat în repetate rânduri pe partenerii europeni din NATO că au refuzat să sprijine eforturile de război SUA-Israel împotriva Iranului.

Totodată, Trump a amenințat și cu scoaterea SUA din NATO de mai multe ori după acest episod care l-a nemulțumit.

Rutte: Războiul din Iran se desfășoară „în afara teritoriului alianței”

Pe de altă parte, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat de jurnaliștii de la Sky News dacă alianța ar interveni sau nu pentru a ajuta SUA în războiul împotriva Iranului.

„Iranul se află în afara teritoriului NATO… Iranul nu ar trebui să dobândească capacitate nucleară, Strâmtoarea Hormuz ar trebui să fie deschisă, iar NATO a adoptat întotdeauna poziția că, în ceea ce privește capacitatea de rachete balistice intercontinentale, Iranul nu ar trebui să pună mâna pe ea. Dar acest lucru se petrece în afara teritoriului NATO, așa că fiecare aliat în parte gestionează această situație împreună cu SUA”, a explicat Rutte.

(sursa: Mediafax)