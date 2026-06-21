Numărul angajaților din industria Germaniei a scăzut la minimul ultimului deceniu

Sectorul industrial are acum 6,6 milioane de angajați, iar ponderea sa în totalul locurilor de muncă a scăzut la 19%, de la 22% în 2014, arată studiul realizat de institutul economic IW la cererea Fundației Bertelsmann, potrivit dpa.

Cercetătorii spun că declinul nu este cauzat de concedieri masive, ci mai ales de încetinirea angajărilor.

Până în 2019, angajările și plecările din companii au evoluat în mare parte în același ritm. De atunci însă, între cele două tendințe s-a creat un decalaj, deoarece recrutările noi au scăzut mult mai rapid decât încetarea raporturilor de muncă, potrivit studiului.

„Scăderea angajărilor este un semnal de avertizare pentru evoluția viitoare a ocupării forței de muncă”, a declarat Luisa Kunze, expertă în piața muncii la Fundația Bertelsmann.

„Avem nevoie de o relansare a cererii de forță de muncă în industrie și de mai mult dinamism pe piața muncii”, a spus ea.

Studiul arată și că industria în Germania a devenit mai puțin atractivă pentru angajați în ultimii ani.

Avantajul salarial pentru persoanele care își încep cariera în industrie, comparativ cu alte sectoare, a scăzut la 10,4% în 2024, de la 20,4% în urmă cu un deceniu. În cazul angajaților cu vechime, avantajul salarial s-a redus la 8,7%, de la 16,5% în aceeași perioadă.

Avantajul salarial reprezintă venitul suplimentar pe care un angajat îl obține alegând un loc de muncă în industrie, comparativ cu un post echivalent într-un alt domeniu.

(sursa: Mediafax)