Omul lui Trump câștigă alegerile din Columbia. Cine este Abelardo de la Espriella, supranumit „Tigrul”

Rezultatele oficiale preliminare arată că Abelardo de la Espriella va câștiga cu 49,7% din voturi, depășindu-l pe Ivan Cepeda (48,7%), potrivit Le Figaro.

Președintele ales va prelua mandatul de președinte al Columbiei pe 7 august pentru un mandat de patru ani. Aproximativ 41 de milioane de alegători au fost chemați la urne pentru aceste alegeri cruciale, care au avut loc pe fondul unei reapariții a violenței într-o țară implicată într-un conflict armat intern de mai bine de șase decenii.

Pe rețeaua X, Abelardo de la Espriella a sărbătorit o victorie care „ne umple de recunoștință, dar și de un imens sentiment de responsabilitate”. „Astăzi începe un nou capitol pentru țara noastră”, a declarat el.

Omul care promite să consolideze legăturile dintre Bogotá și Washington a afirmat că președintele american Donald Trump și-a reafirmat „sprijinul”. Columbia devine cea mai recentă țară latino-americană care se îndreaptă spre dreapta, după Argentina, Chile și Ecuador.

Susținătorii milionarului în vârstă de 47 de ani au ieșit în străzile din mai multe orașe columbiene, purtând tricoul galben al echipei naționale de fotbal pe care acesta îl adoptase în timpul mitingurilor sale electorale.

Au fluturat steaguri, au claxonat și și-au exprimat speranța că omul pe care îl numesc „Tigrul” va aduce securitatea după o campanie marcată de atentate de gherilă și de asasinarea unui candidat la președinție.

Adresându-se susținătorilor săi adunați la Bogota, Ivan Cepeda a afirmat că nu va accepta înfrângerea înainte de numărătoarea finală, care se așteaptă să dureze câteva zile, și că va contesta rezultatele de la 33.000 de secții de votare.

Abelardo de la Espriella a cunoscut o ascensiune meteorică cu un discurs virulent împotriva gherilelor și a stângii, care se afla la putere pentru prima dată în istoria Columbiei sub președintele Petro. Adversarul său, senatorul Cepeda, a fost susținut în special de clasa muncitoare, recunoscătoare pentru reducerea sărăciei și pentru salariile mai mari sub Petro, într-una dintre cele mai inegale țări din lume.

(sursa: Mediafax)