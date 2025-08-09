x close
Un parașutist a sărit de pe Turnul Eiffel. Bărbatul a fost arestat

de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   21:51
Sursa foto: Hepta

Un parașutist a fost arestat pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel. În arest au ajuns și alți doi bărbați, complici ai parașutistului. Incidentul a avut loc sâmbătă.

Un parașutist și complicii săi au fost arestați în urma incidentului de la Turnul Eiffel.

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 5:20, trei bărbați au fost văzuți de personalul de securitate al Turnului Eiffel urcând scările, potrivit Le Figaro. Polițiștii și pompierii au fost chemați la fața locului și le-au cerut celor trei să coboare.

Doi bărbați au cooperat cu Poliția, dar al treilea s-a aruncat cu parașuta și a aterizat pe Champ-de-Mars. El a fost preluat de polițiști și duminică va fi dus la parchet pentru stabilirea unor măsuri.

(sursa: Mediafax)

