Lovitură pentru Pedro Sánchez: Soția sa, Begoña Gómez, a rămas fără pașaport și va fi judecată

Begoña Gómez, soția premierului spaniol Pedro Sanchez, a fost trimisă în judecată, sâmbătă, de judecătorul Juan Carlos Peinado.

Pe lângă această decizie, judecătorul a dispus și alte măsuri, printre care confiscarea paşaportului acesteia, interdicția de a părăsi țara, precum și obligația de a se prezenta la instanță la fiecare 15 zile, scrie France24.

Instanța a precizat că „vor fi emise instrucțiuni către toate punctele de frontieră și aeroporturile civile și militare” pentru a se asigura că Begoña Gómez respectă interdicția de a părăsi țara, relevă sursa citată.

Acuzațiile aduse femeii

Decizia vine după ce în luna aprilie, soția premierului spaniol Pedro Sanchez a fost pusă sub acuzare pentru corupție, în urma unei anchete de doi ani conduse de un judecător din Madrid.

Ea este acuzată, printre altele, că și-a folosit influența în calitate de soție a premierului spaniol pentru a obține și a gestiona un post la Universitatea Complutense din Madrid.

În hotărârea de 39 de pagini din luna aprilie, judecătorul care a instrumentat cazul a sugerat că „anumite decizii publice favorabile [catedrei universitare], care ar fi putut fi obținute printr-o exploatare unică a poziției sale relaționale, au fost luate de când soțul lui Gómez a devenit secretar general al Partidului Socialist al Muncitorilor din Spania și, mai ales, de când a devenit prim-ministru”, potrivit The Guardian.

La momentul respectiv, Begoña Gómez a negat acuzațiile aduse.În plus, și Pedro Sanchez a respins acuzațiile aduse soției sale, considerându-le o încercare a dreptei de a submina guvernul său.

(sursa: Mediafax)