x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Panică pe piața vinului! Amenințarea cu noi taxe vamale zguduie exporturile

Panică pe piața vinului! Amenințarea cu noi taxe vamale zguduie exporturile

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   21:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Panică pe piața vinului! Amenințarea cu noi taxe vamale zguduie exporturile
Războiul taxelor vamale pune la pământ afacerile cu vin!

Federația Exportatorilor Francezi de Vinuri și Băuturi Spirtoase (FEVS) a transmis luni că amenințarea președintelui Donald Trump că Statele Unite nu vor avea altă soluție decât să impună taxe vamale de 100% vinului franțuzesc, dacă Parisul nu elimină taxa digitală impusă giganților tehnologici americani, este o veste proastă pentru industria dependentă de exporturi, prinsă într-o dispută care nu poate fi controlată, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a precizat că i-a transmis un avertisment direct președintelui Emmanuel Macron, cerând eliminarea taxei de 3% impusă giganților tehnologici americani. În caz contrar, președintele american a arătat că Franța se va confrunta cu taxe vamale pe piața din SUA.

Trump i-a cerut omologului francez să nu impună taxe companiilor din SUA și, dacă o face, a precizat nu va avea altă alegere decât să impună taxe vamale de 100% vinului și șampaniei provenite din Franța.

'Aceasta amenințare este o veste proastă pentru industria noastră, puternic dependentă de exporturi', a precizat FEVS ca reacție la o solicitare a Reuters.
Grupul a cerut 'un comportament responsabil', solicitând legături comerciale echilibrate și constructive între Franța și Statele Unite, 'în interesul ambelor economii'.

În contextul sporirii tensiunilor comerciale dintre SUA și UE, Trump amenințase anul trecut cu impunerea de taxe vamale de 200% la vin și alte băuturi alcoolice din Franța și din blocul comunitar.

Alcoolul este printre principalele exporturi ale UE în SUA, în 2024 având o valoare de aproximativ nouă miliarde de euro (10,46 miliarde de dolari), conform datelor Eurostat, iar anumite produse, cum ar fi coniacul Remy Martin și șampania, sunt fabricate doar în anumite regiuni europene.

Franța impune din 2019 o taxă de 3% pe veniturile din serviciile digitale obținute în Franța de companii cu venituri de peste 25 milioane euro acolo și 750 milioane euro pe plan mondial. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: piata vinului taxe vamale exporturi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri