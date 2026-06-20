Panică pe piața vinului! Amenințarea cu noi taxe vamale zguduie exporturile

Într-un interviu acordat publicației New York Post, Trump a precizat că i-a transmis un avertisment direct președintelui Emmanuel Macron, cerând eliminarea taxei de 3% impusă giganților tehnologici americani. În caz contrar, președintele american a arătat că Franța se va confrunta cu taxe vamale pe piața din SUA.



Trump i-a cerut omologului francez să nu impună taxe companiilor din SUA și, dacă o face, a precizat nu va avea altă alegere decât să impună taxe vamale de 100% vinului și șampaniei provenite din Franța.



'Aceasta amenințare este o veste proastă pentru industria noastră, puternic dependentă de exporturi', a precizat FEVS ca reacție la o solicitare a Reuters.

Grupul a cerut 'un comportament responsabil', solicitând legături comerciale echilibrate și constructive între Franța și Statele Unite, 'în interesul ambelor economii'.



În contextul sporirii tensiunilor comerciale dintre SUA și UE, Trump amenințase anul trecut cu impunerea de taxe vamale de 200% la vin și alte băuturi alcoolice din Franța și din blocul comunitar.



Alcoolul este printre principalele exporturi ale UE în SUA, în 2024 având o valoare de aproximativ nouă miliarde de euro (10,46 miliarde de dolari), conform datelor Eurostat, iar anumite produse, cum ar fi coniacul Remy Martin și șampania, sunt fabricate doar în anumite regiuni europene.



Franța impune din 2019 o taxă de 3% pe veniturile din serviciile digitale obținute în Franța de companii cu venituri de peste 25 milioane euro acolo și 750 milioane euro pe plan mondial. AGERPRES

Citește pe Antena3.ro O resursă inepuizabilă de energie a fost descoperită la 200 de metri sub pământ, sub șase localități din Spania