x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Premieră istorică: drone ucrainene dotate cu IA au decis singure să elimine militari ruși

Premieră istorică: drone ucrainene dotate cu IA au decis singure să elimine militari ruși

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   10:40
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Premieră istorică: drone ucrainene dotate cu IA au decis singure să elimine militari ruși
Hepta/Drone ucrainene dotate cu IA au decis singure să elimine militari ruși

Drone ucrainene dotate cu inteligența artificială au decis singure să elimine militari ruși. Este o premieră istorică marcată în cadrul unui experiment derulat de ucraineni. De altfel, programul de IA a fost dezvoltat tot de experții ucraineni.

Drone dotate cu IA au decis în mod autonom să elimine militari ruși. Potrivit Nexta este pentru prima dată în istorie când un program dezvoltat de oameni ia astfel de decizie. Programul cu IA a fost dezvoltat de ucraineni.

Dronele autonome au atacat și eliminat pentru prima oară militari din armata rusă fără intervenția unui operator uman. În timpul operațiunii, au fost folosite 10 drone „Terminator”, prevăzute cu un sistem de inteligență artificială.

Conform dezvoltatorilor, dispozitivele au detectat în mod autonom țintele, le-au identificat și au decis să le atace fără nicio supraveghere umană.

Operațiunea miitară a avut loc în cadrul testelelor care au vizat noile tehnologii de luptă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: drone ucrainene eliminare militari rusi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri