Președintele Poloniei îi retrage lui Zelenski cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Vulturului Alb

Decizia a fost luată după ce președintele Zelenski a semnat, luna trecută, un decret prin care o unitate a Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei a fost numită după „Eroii UPA”. Aceasta este o referință la Armata Insurgentă Ucraineană, care este considerată o forță naționalistă implicată în masacre asupra polonezilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„Faptele nu sunt supuse negocierilor. Ele nu se schimbă în funcție de conjunctura politică sau de necesități. Faptele sunt că cel puțin 100.000 de cetățeni polonezi au fost uciși de UPA în Volyn, Galiția de Est, Lublin sau Podkarpacie, doar pentru că erau polonezi, evrei sau aparțineau altor minorități. (…) Denumirea uneia dintre unitățile militare ucrainene, care face referire la criminalii din UPA, are o semnificație care depășește cu mult afacerile interne ale Ucrainei. Polonia a semnalat în repetate rânduri părții ucrainene că acordă o atenție specială acestei chestiuni. Ne-am exprimat poziția și așteptările privind reevaluarea consecințelor acestei decizii asupra relațiilor dintre țările noastre. În cele din urmă, poziția părții ucrainene nu s-a schimbat”, a spus Nawrocki într-un mesaj video publicat vineri seara pe Facebook.

„După consultarea cu consiliul, am decis să retrag Ordinul Vulturului Alb. (…) În acest moment, aș dori să subliniez că această decizie nu este îndreptată împotriva poporului ucrainean. Acest lucru nu înseamnă o schimbare strategică a orientării politicii de securitate a Poloniei. Am susținut și susținem Ucraina deoarece știm că agresiunea rusă reprezintă o amenințare la adresa securității Poloniei și a întregii Europe. (…) Polonia nu va accepta glorificarea celor care au ucis civili polonezi fără apărare”, a completat Nawrocki.

Ordinul Vulturul Alb i-a fost acordat lui Zelenski pe 5 aprilie 2023 de către președintele de atunci, Andrzej Duda, pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru susținerea democrației și securității în Europa.

(sursa: Mediafax)