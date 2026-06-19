Principalul rival al premierului britanic, Keir Starmer, în Partidul Laburist a câștigat alegerile

Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale cruciale din Makerfield cu o majoritate covârșitoare, deschizând calea pentru o contestare a mandatului de premier al lui Keir Starmer, potrivit The Guardian

Primarul orașului Manchester l-a învins cu 9.231 de voturi pe candidatul Reform UK, Robert Kenyon, iar noul partid de linie dură Restore Britain a ocupat locul trei.

Partidul Laburist a câștigat 54% din voturi, față de 35% ale Reform UK, în timp ce Restore Britain a obținut 7%. Prezența la vot a fost de 58,75% - cu șase puncte procentuale mai mare decât alegerile generale, cu 45.510 voturi exprimate.

În discursul său de victorie, Burnham a spus că rezultatul „ar putea fi un punct de cotitură” și că oamenii „au votat pentru schimbare, au votat pentru mai multă putere pentru nord și pentru peste tot uitat de Westminster”.

El a spus că aceasta este „ultima șansă a Partidului Laburist de a se schimba”, adăugând: „Nu va exista o a doua șansă, dar este o șansă acum, pornind de la acest rezultat din această seară, de a construi o nouă politică bazată pe unitate și speranță, întorcându-ne de la calea care ne duce către o politică divizată de tipul celei pe care o vedem în Statele Unite”.

„Acum trebuie să preluăm această responsabilitate și să readucem țara pe calea cea bună, să unim oamenii și să facem lucrurile să funcționeze corect.”

După cele mai importante alegeri parțiale din istoria britanică modernă, se așteaptă ca Burnham să candideze pentru locul 10 dacă se declanșează o competiție oficială pentru conducere în următoarele zile.

Faptul că Burnham a obținut cu 6.100 de voturi mai mult decât Reform și Restore la un loc îi va consolida enorm reputația în rândul parlamentarilor și membrilor laburiști.

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(sursa: Mediafax)