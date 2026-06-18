Rivalii politici, revoltați pentru că Macron l-a primit pe Trump la Versailles și a fost „servil”

Președintele SUA, Donald Trump, a fost oaspetele de onoare la o cină somptuoasă la Palatul Versailles, în contextul în care stânga franceză îl critică pe Emmanuel Macron pentru că a mers prea departe în încercările de a-l flata, potrivit The Guardian.

„Versailles nu este foiță de aur, Versailles este adevăratul palat”, a spus Trump despre opulentul palat cu 2.300 de camere, care a fost cândva reședința Regelui Soare al Franței, Ludovic al XIV-lea. „Sunt un fan al locurilor frumoase.”

Biroul lui Macron a declarat că cina de miercuri seară a marcat cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA, în care Franța a jucat un rol important prin sprijinirea revoluției americane. Palatul Versailles a fost ales ca locație pentru eveniment deoarece este „un simbol istoric al prieteniei franco-americane”, a declarat un oficial de la Palatul Élysée.

Președintele francez, sub presiunea de a demonstra că nu îl lingușește pe Trump, a spus că nu este vorba de o „cină de gală”, ci pur și simplu de un moment pentru a marca rolul Franței în independența americană. Macron a spus: „Sunt pragmatic. Prin discuții ferme și respectuoase se obțin rezultate”.

Cina de la cel mai spectaculos palat al Franței – sediul monarhiei franceze și un simbol al Revoluției Franceze din 1789 – a fost văzută de politicienii francezi ca o modalitate de a-i oferi lui Trump un motiv pentru a rămâne pe toată durata summitului G7 de la Évian-les-Bains și a nu pleca mai devreme, așa cum a făcut anul trecut în Canada. „Eu sunt șeful”, le-a spus Trump altor lideri G7, inclusiv lui Macron, la începutul ultimei zile a summitului.

Trump a făcut mai multe comentarii negative la adresa lui Macron în ultimul an, inclusiv: „Emmanuel, un tip de treabă, dar nu nimerește prea des ”. Înainte de începerea summitului G7, Trump a declarat că SUA „nu vor avea de ales” decât să aplice tarife vamale de 100% la vinul francez, cu excepția cazului în care Parisul va elimina o taxă pe serviciile digitale pentru firmele de tehnologie. Macron a răspuns că va rămâne ferm în această chestiune.

La începutul acestui an, Trump i-a ironizat pe președintele francez și pe soția sa în timpul unui prânz privat la Washington. Trump a spus că soția lui Macron „îl tratează extrem de urât”, o referire aparentă la un videoclip din mai 2025 care părea să o arate pe Brigitte Macron împingându-și soțul în timp ce se pregăteau să debarce dintr-un avion într-o vizită oficială în Vietnam. Macron a spus că comentariile nu au fost „nici elegante, nici la înălțimea standardelor”.

Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist Francez, a declarat că Macron a fost „foarte naiv” și „servil” invitându-l pe Trump la Versailles după ostilitatea președintelui american față de el și Franța. „Își întinde covorul roșu în timp ce noi suntem jecmăniți”, a spus Roussel.

Mathilde Panot, președinta grupului parlamentar al partidului de stânga La France Insoumise, a declarat că Trump a „insultat Franța și Europa de mai multe ori”.

Donald Trump a fost încântat să fie invitat la cină miercuri, în celebrul castel, la câteva ore după încheierea summitului G7 care s-a desfășurat de luni la Évian-les-Bains.

În Franța, mai mulți adversari ai lui Emmanuel Macron îl critică pentru organizarea acestei cine „cu mare fast ”. Însă alegerea locului de desfășurare este departe de a fi nesemnificativă: șeful statului cunoaște gustul omologului său american pentru decoruri opulente și „locuri frumoase”, iar acesta din urmă nu a uitat să-l întâmpine călduros pe „dragul său prieten”, un „om foarte amabil”.

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(sursa: Mediafax)