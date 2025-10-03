Sean “Diddy” Combs își află sentința: riscă peste 11 ani de închisoare

Sean “Diddy” Combs, 55 de ani, riscă o condamnare de până la 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de încălcarea Legii Mann, care interzice transportarea unei persoane peste granițele statale pentru prostituție sau alte activități sexuale ilegale.

Procesul s-a încheiat cu un verdict mixt: juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de trafic de persoane și conspirație de tip „racketeering”, care i-ar fi putut aduce închisoarea pe viață.

În fața judecătorului federal Arun Subramanian, avocații lui Combs au pledat pentru clemență, descriindu-l drept „un lider al drepturilor civile” și „un om de familie” care a greșit din cauza dependenței de droguri și a traumelor netratate.

Apărarea a prezentat și un film de 11 minute cu imagini din viața personală și profesională a starului, inclusiv alături de copiii săi, care au cerut instanței să le redea tatăl.

Procurorii au respins apelurile la îngăduință, susținând că victimele încă se tem de Combs și că violența sa este incontestabilă, invocând inclusiv imagini cu agresiunile asupra fostei sale partenere, Cassie Ventura.

„Asta nu este asumarea responsabilității, ci o strategie de apărare,” a declarat procurorul Christy Slavik, care a cerut o pedeapsă de cel puțin 11 ani și 3 luni.

(sursa: Mediafax)