Alertă de securitate în SUA. Un bărbat înarmat, arestat la stadionul unde urmează să aibă loc ceremoniile funerare ale lui Charlie Kirk

Bărbatul se afla în posesia unui cuțit, a unei arme de foc și a unor legitimații expirate de forțe de ordine. Individul a fost reținut, a fost acuzat de uzurparea calității de ofițer de poliție.

Știre inițială: Slujba de pomenire pentru Charlie Kirk se va desfășura duminică pe un stadion din Arizona. Printre vorbitori se vor număra Erika Kirk, Donald Trump și JD Vance. Organizatorii se așteaptă la mii de participanți și anunță măsuri stricte de securitate.

O slujbă de pomenire dedicată comentatorului politic conservator Charlie Kirk va avea loc duminică, pe stadionul State Farm din Glendale, statul american Arizona.

Evenimentul care este organizat de Turning Point USA, organizația fondată de Kirk, va începe la ora locală 11:00. Printre cei care vor lua cuvântul se numără văduva sa Erika Kirk, actuala conducătoare a organizației, precum și președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance.

Organizatorii se așteaptă ca stadionul să fie plin. Pentru participanții care nu se vor găsi locuri, a fost pregătită arena Desert Diamond din apropiere.

Publicul este rugat să respecte un cod vestimentar în culorile roșu, alb și albastru ale drapelului american. Accesul va fi supus unor controale stricte de securitate, similare celor din aeroporturi. Bagajele voluminoase și cărucioarele vor fi interzise.

Ceremonia are loc la o săptămână după ce Kirk a fost ucis într-un atac armat, ancheta autorităților fiind încă în desfășurare.

(sursa: Mediafax)