„Semn rău”: O piramidă din Mexic s-a prăbușit. Care sunt cauzele?

Specialiștii avertizează că schimbările climatice reprezintă o amenințare tot mai mare pentru patrimoniul cultural mondial.

Cum s-a prăbușit piramida

Incidentul a avut loc în noaptea de 29 iulie 2024, la situl arheologic Ihuatzio, din statul mexican Michoacán. Piramida, înaltă de aproximativ 15 metri, a cedat sub efectul ploilor abundente, care au urmat unei perioade severe de secetă.

Peretele sudic al construcției s-a prăbușit brusc, iar o parte importantă a structurii s-a transformat într-o grămadă de moloz.

Potrivit specialiștilor de la Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH), cel puțin șase dintre nivelurile piramidei prezentau deja semne de degradare înainte de incident, fiind afectate atât structura internă, cât și zidurile de susținere, potrivit sciencealert.com.

Seceta și ploile torențiale au slăbit structura

Experții susțin că prăbușirea a fost favorizată de alternanța dintre seceta extremă și precipitațiile abundente.

În prima parte a anului 2024, Mexicul s-a confruntat cu una dintre cele mai severe secete din ultimele trei decenii, unele lacuri ajungând să sece complet. Ulterior, regiunea a fost lovită de ploi intense și furtuni.

„Temperaturile ridicate și seceta au provocat fisuri care au permis infiltrarea apei în interiorul construcției”, au explicat reprezentanții INAH.

Apa acumulată în structura monumentului a accelerat procesul de degradare, făcând inevitabilă prăbușirea unei părți a piramidei.

Cazul din Mexic nu este singular. Specialiștii atrag atenția că numeroase situri istorice și arheologice din întreaga lume sunt afectate de vreme.

Creșterea nivelului mărilor, eroziunea accelerată, secetele prelungite și precipitațiile extreme pun în pericol monumente vechi de secole sau chiar milenii.

Studii recente au arătat că picturile rupestre din Oceania se degradează într-un ritm tot mai rapid, iar numeroase clădiri istorice din Europa și America Latină devin vulnerabile din cauza modificărilor climatice.

O istorie de peste un mileniu

Situl arheologic de la Ihuatzio este unul dintre cele mai importante din vestul Mexicului. Acesta include două piramide, o fortificație și mai multe morminte.

Zona a fost locuită în urmă cu aproximativ 1.100 de ani de comunități vorbitoare de limba nahuatl, iar ulterior a devenit unul dintre centrele importante ale civilizației P'urhépecha.

Istoricii amintesc faptul că Imperiul P'urhépecha este cunoscut ca singura mare putere din regiune pe care aztecii nu au reușit să o cucerească.

„Un semn rău”

Prăbușirea monumentului a avut și o puternică încărcătură simbolică pentru comunitățile locale.

Tariakuiri Alvarez, care se identifică drept descendent al poporului P'urhépecha, afirmă că strămoșii săi ar fi interpretat un astfel de eveniment ca un avertisment divin.

Potrivit acestuia, înaintea sosirii cuceritorilor europeni în Mexic ar fi existat un episod similar, considerat la acea vreme un semn că zeii erau nemulțumiți.

Între timp, autoritățile mexicane au început lucrările de evaluare și restaurare a monumentului, în încercarea de a salva una dintre cele mai importante mărturii ale istoriei precolumbiene.