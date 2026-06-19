SUA ridică blocada navală asupra Iranului

Comandamentul Central al SUA a confirmat ridicarea blocadei „în conformitate cu instrucțiunile președintelui”, iar aplicarea blocadei de către SUA a încetat, relatează BBC.

Liderul suprem Mojtaba Khamenei a declarat că inițial nu a fost de acord cu înțelegerea, dar a permis continuarea acesteia după asigurările primite de la președintele iranian, Masoud Pezeshkian.

Acordul prevede, printre altele, oprirea imediată a operațiunilor militare pe toate fronturile și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Vicepreședintele american JD Vance a apărat acordul, declarând că Iranul nu va primi bani sau o scutire de sancțiuni decât dacă își îndeplinește obligațiile prevăzute în acord.

Memorandumul de înțelegere - MoU - nu oferă Iranului niciun beneficiu până când țara nu dovedește că „se va conforma pe deplin și își va schimba comportamentul”, inclusiv îndeplinirea unui angajament din MoU de a distruge stocul său de uraniu îmbogățit și demonstrarea faptului că nu va finanța grupuri intermediare din regiune.

Într-o declarație acordată reporterilor la o conferință de presă la Casa Albă, joi, Vance a declarat că acordul a intrat în vigoare, declanșând o perioadă de negocieri suplimentare de 60 de zile și că probabil se va deplasa în Elveția pentru „negocieri tehnice”.

Ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere urma să aibă loc vineri în Elveția. Cu toate acestea, mediatorul pakistanez a declarat pentru BBC că ceremonia a fost anulată, deoarece acordul fusese deja semnat de la distanță.

Reprezentanții SUA și Iranului sunt așteptați în continuare să se întâlnească în Elveția pentru discuții suplimentare.

Într-o declarație scrisă publicată în presa iraniană, un mesaj al lui Khamenei a precizat că oficialii care lucrau la acord au ajuns în această etapă „din sinceră îngrijorare și bunăvoință” și că Trump „din disperare, a folosit tot felul de pârghii pentru a realiza acest lucru”.

(sursa: Mediafax)