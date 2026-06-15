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Suedia înăsprește regulile pentru imigranți. Permisele de ședere pot fi retrase pentru „comportament neadecvat”

de Andreea Tiron    |    15 Iun 2026   •   21:25
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Suedia înăsprește regulile pentru imigranți. Permisele de ședere pot fi retrase pentru „comportament neadecvat”
Hepta/Imigranții din Suedia, sub presiunea noilor reguli.

Parlamentul Suediei a adoptat luni o lege controversată care permite autorităților să retragă permisele de ședere ale imigranților pe baza unui comportament considerat neadecvat, chiar dacă acesta nu constituie infracțiune, relatează Reuters.

Noua reglementare face parte din pachetul de măsuri prin care guvernul de dreapta de la Stockholm, susținut de partidul naționalist Democrații Suediei, încearcă să înăsprească politica de imigrație înaintea alegerilor parlamentare programate în septembrie.

Potrivit noii legi, permisul de ședere poate fi revocat în cazul persoanelor care au datorii neachitate, desfășoară muncă nedeclarată, nu își plătesc taxele sau au legături cu organizații extremiste. Măsura se aplică atât cererilor aflate în analiză, cât și permiselor deja acordate.

Guvernul suedez susține că persoanele care nu respectă regulile societății nu ar trebui să beneficieze de dreptul de a rămâne în țară.

„Cine nu depune efortul de a face ceea ce este corect nu ar trebui să se bazeze pe faptul că va putea rămâne aici”, declara în luna martie ministrul Migrației, Johan Forssell, atunci când a prezentat proiectul de lege.

Criticii măsurii avertizează însă că noua legislație este prea vagă și poate genera abuzuri. Organizația pentru drepturile omului Civil Rights Defenders a acuzat autoritățile că introduc un climat de incertitudine pentru imigranți.

„Legea bunei conduite îi lasă pe oameni fără să știe ce acțiuni sau exprimări pot fi folosite împotriva lor. Ea subminează statul de drept și principiul egalității în fața legii”, au transmis reprezentanții organizației.

Legea nu stabilește în mod explicit toate comportamentele care pot fi considerate incompatibile cu menținerea permisului de ședere. Evaluarea cazurilor va fi realizată de Agenția Suedeză pentru Migrație, iar deciziile vor putea fi contestate în instanțele specializate.

Guvernul suedez, ajuns la putere în 2022 cu promisiunea reducerii imigrației și combaterii criminalității, consideră că noile reguli vor contribui la o integrare mai eficientă și la consolidarea securității publice.

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Subiecte în articol: Suedia imigranţi
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