Summit-ul G7, varianta „altfel”: un lider s-a lăsat de fumat, altul a greșit drumul

Summit-ul din Franța al Grupului celor Șapte (G7) s-a desfășurat de luni până miercuri la Evian. Au participat liderii din Franța, SUA, Canada, Germania, Italia, Japonia și Regatul Unit. UE a fost reprezentată de președintele Consiliului European, António Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron, în calitate de gazdă, l-a invitat la summit pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

În cadrul întâlnirii, unul dintre lideri a făcut un anunț surprinzător. Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni le-a spus celorlalți lideri că a reușit imposibilul. Ea a renunțat la fumat deși anterior spunea că nu-și poate imagina viața fără țigări.

Bineînțeles, președintele american Donald Trump a fost în centrul atenției. El s-a evidențiat pentru modul în care le-a strâns mâna președintelui Franței și soției acestuia. De asemenea, Trump a greșit drumul atunci când liderii se pregăteau de tradiționala fotografie de grup. Trump a fost îndrumat de alți lideri.

Un alt moment amuzant i-a avut în prim plan pe președinții Macron și Zelenski. La sosirea sa la Evian, Volodimir Zelenski a fost auzit cu ajutorul microfoanelor camerelor de filmat, într-o transmisiune live a televiziunilor franceze, în timp ce plănuia cu Emmanuel Macron cum să interacționeze cu președintele american Donald Trump.

(sursa: Mediafax)