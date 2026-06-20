Trump despre Macron: „A fost un gazdă extraordinară, dar nu va mai fi prea mult prin preajmă”

Donald Trump nu și-a ascuns încântarea. La două zile după călătoria diplomatică care l-a dus de la Évian la Versailles, președintele american l-a lăudat pe Emmanuel Macron. Într -un interviu filmat cu un jurnalist Axios, acesta a rememorat cele patruzeci și opt de ore petrecute în Franța, lăudând modul în care omologul său francez a prezidat summitul G7 și a orchestrat cina care a avut loc miercuri seara la Palatul Versailles pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a independenței americane, relatează Le Figaro.

Liderul de la Casa Albă a început prin a lăuda abilitățile președintelui francez în calitate de gazdă. Macron „a făcut o treabă fantastică găzduind G7, foarte bine, fără niciun fel de agitație sau brizbriz”, a declarat el.

Apoi a continuat să povestească detaliile din culisele vizitei sale. Conform relatării lui Trump, președintele francez l-a contactat cu aproximativ o săptămână înainte de summit: „Mi-ați face o favoare, ați veni la Paris? Am dori să vă aducem un omagiu”.

Donald Trump susține că inițial nu a fost încântat să meargă la Versailles: „Am ezitat puțin să merg”. Dar Macron, spune el, a știut cum să-l convingă. „Știa slăbiciunea mea, pentru că Versailles este, în opinia mea, unul dintre cele mai magnifice locuri existente, așa că m-am lăsat convins”, a mărturisit republicanul. Când a fost întrebat despre această „slăbiciune” de către jurnalist, el a elaborat: „Ei bine, locuri precum Versailles... Este pur și simplu incredibil”. Și a subliniat natura excepțională a evenimentului: „Am înțeles că de obicei nu se organizează cine la Versailles. Totuși, am avut parte de o cină fantastică”.

În timpul acestei seri „fantastice” de la Versailles s-a produs o întorsătură dramatică a evenimentelor. Chiar înainte de cină, Donald Trump a primit textul acordului de încheiere a ostilităților cu Iranul, iar acesta a fost semnat la masă, spre surprinderea tuturor. „A fost o surpriză ”, a confirmat la radio RTL ministrul Economiei, Roland Lescure, care se număra printre invitați. Emmanuel Macron „a creat condițiile necesare pentru semnare”, au subliniat surse apropiate președintelui, chiar dacă Franța nu a fost parte la negocieri.

În mijlocul acestui cor de laude, o rezervă. Referindu-se la Emmanuel Macron, Donald Trump a remarcat că acesta „nu va mai fi mult timp prin preajmă ”, o aluzie la sfârșitul celui de-al doilea mandat al președintelui francez, care urmează să se încheie în 2027.

(sursa: Mediafax)