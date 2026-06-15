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Trump amenință cu tarife de 100% pentru vinurile franceze înaintea summitului G7

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   19:15
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Trump amenință cu tarife de 100% pentru vinurile franceze înaintea summitului G7
Hepta/Trump amenință Franța

Donald Trump amenință Franța cu tarife de 100% pentru vinuri și șampanie, înaintea summitului G7.

Președintele Donald Trump a avertizat că Franța trebuie să renunțe la taxa de 3% aplicată marilor companii de tehnologie. În caz contrar, Statele Unite ar putea impune tarife de 100% pentru vinurile și șampania franțuzești, a relatat luni New York Post.

„I-am cerut (președintelui Macron - n.r.) să nu taxeze companiile americane, iar dacă o face, nu am de ales decât să impun un tarif de 100% pentru toate șampaniile și toate vinurile care vin din Franța”, a declarat Trump pentru NY Post.

„Tot ce trebuie să facă este să elimine taxa pe vânzări, și nu ar mai fi supus unei astfel de presiuni”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Declarația a fost făcută înaintea summitului G7, care are loc în perioada 15-17 iunie, la Évian-les-Bains, în Franța. Reuniunea vine pe fondul unor tensiuni între Statele Unite și aliații săi.

Taxa pe serviciile digitale, aprobată de parlamentarii francezi în 2019, prevede o taxă de 3% pe veniturile brute generate în Franța de marile companii de tehnologie, inclusiv de giganți americani precum Amazon, Meta și Alphabet.

Exporturile către SUA reprezintă aproximativ o cincime din vânzările globale totale ale industriei franceze a vinului, adică aproximativ 2 miliarde de dolari anual.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: donald trump amenintare tarife vinuri franceze
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