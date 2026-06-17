Trump îl atacă pe Netanyahu în încercarea de a încheia un acord cu Iranul

Trump și-a asumat meritul pentru existența Israelului -„fără mine, nu ar exista Israel- și ia contestat deciziile în interviuri. La descris chiar ca fiind „nebun”, potrivit AP .

Mandatul lui Netanyahu ca prim-ministru se întinde pe următorii patru președinți americani și i-a frustrat pe toți la un moment dat. Dar niciunul nu a exprimat acest lucru la fel de deschis ca Trump, care a început conflictul împreună cu Netanyahu.

Tensiunea apare în contextul în care Trump critică recente atacuri israeliene din Liban, care au amenințat să pună în pericolul negocierilor dintre Washington și Teheran. Trump a insistat pentru un acord, în contextul în care se confruntă cu repercusiuni politice interne, unde războiul este nepopular și a dus la creșterea prețurilor la benzină.

„Dacă Netanyahu se interpune între ceva ce Trump vrea cu adevărat și anume ieșirea din acest război, el este pregătit să folosească avantajul pe care îl are”, a declarat Aaron David Miller, care a fost consilier pe probleme din Orientul Mijlociu pentru administrațiile democrate și republicane timp de două decenii.

Un acord este programat să fie semnat vineri la Geneva. Vorbind marți la summitul anual G7 din Franța, Trump a declarat că i-a spus lui Netanyahu că este nemulțumit de acțiunile sale recente.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)