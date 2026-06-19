Zelenski amenință Belarusul cu intervenții militare: „Aveți o săptămână”

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev, într-un moment în care tensiunile regionale continuă să crească pe fondul războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.

Zelenski a afirmat că în două regiuni din Belarus, aflate la granița cu Ucraina, sunt amplasate stații de retransmisie a semnalelor utilizate de forțele ruse pentru ghidarea atacurilor asupra infrastructurii civile ucrainene. Potrivit liderului de la Kiev, aceste echipamente contribuie direct la atacuri asupra populației civile.

„Care este rostul să spună că nu vrea să fie implicat în război? Să scoată aceste echipamente, să le oprească. Cred că o săptămână este suficientă pentru a face acest lucru”, a declarat Zelenski.

„Dacă nu o va face, o vom face noi”, a adăugat acesta, fără a oferi detalii suplimentare.

Agenția Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste afirmații.

În ultimele luni, Zelenski a avertizat în repetate rânduri că Rusia încearcă să implice Belarusul mai profund în războiul împotriva Ucrainei. Teritoriul belarus a fost folosit de forțele ruse încă din primele zile ale invaziei pentru lansarea atacurilor asupra Ucrainei.

De cealaltă parte, Lukashenko a negat recent că Minsk ar intenționa să se implice direct în conflict, susținând însă că Belarusul, alături de Rusia, se va apăra în cazul unei agresiuni externe. Într-un interviu acordat postului Al Arabiya, liderul belarus a afirmat că Ucraina „nu are nimic de temut” din partea Belarusului și a cerut compromisuri pentru încheierea războiului.

Tensiunile au fost amplificate după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac cu dronă asupra unui autobuz care transporta copii belaruși pe teritoriul rus. Kievul a negat orice implicare. Incidentul s-a soldat cu moartea unei femei și rănirea a opt persoane, dintre care șase copii. Ministerul de Externe de la Minsk a cerut „explicații complete” din partea Ucrainei.

Belarus rămâne cel mai apropiat aliat al Moscovei în acest conflict.

Drone rusești au traversat frecvent spațiul aerian belarus, iar Minsk a anunțat desfășurarea sistemului rusesc de rachete hipersonice Oreshnik și participarea la exerciții nucleare comune cu Rusia.

(sursa: Mediafax)