Decizia în cazul judecătorilor Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, amânată

Ședința a fost programată pentru ziua de vineri, de la ora 9:00.

Cererile privind suspendarea celor doi judecători au fost depuse anul trecut de avocata Silvia Uscov. Avocata susține că Dacian Dragoș și Mihai Busuioc nu ar îndeplini condiția legală a unei vechimi de 18 ani în specialitatea juridică din învățământul superior.

„Amână pronunţarea la data de 30.01.2026, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată azi 16.01.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în minuta de ședință.

Această amânare survine după ce joi, instanța a respins în cameră de consiliu cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, cea responsabilă să soluționeze cauza.

De asemenea, amânarea CAB vine după ce, în aceeași zi, Curtea Constituțională a amânat, pentru a patra oară, verdictul privind constituționalitatea legii care modifică pensiile magistraților. CCR se va întruni, din nou, în data de 11 februarie 2026.

(sursa: Mediafax)