Laura Codruța Kövesi dă în judecată decizia magistraților eleni!

Parchetul European solicită anularea deciziei de prelungire cu doi ani a mandatului a trei procurori europeni greci. Consiliul Judiciar Suprem le-a prelungit în unanimitate mandatul pentru doi ani, în timp ce Colegiul Procurorilor Europeni a decis o reînnoire pentru cinci ani. Parchetul European susține că numai Colegiul are competența de a decide asupra duratei mandatului, în conformitate cu regulamentul european și cu dreptul european. EPPO acuză MLA de încălcarea normelor europene, subliniind că ar fi trebuit să solicite o decizie preliminară din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Disputa dintre Laura Codruța Kövesi (prin Parchetul European – EPPO) și magistrații greci de la Consiliul Superior al Magistraturii (ADS) vizează durata prelungirii mandatelor a trei procurori europeni delegați la Atena (Popi Papandreou, Harikleia Thanou și Dionysios Mouzakis).

Colegiul Parchetului European a decis în unanimitate reînnoirea mandatelor celor trei procurori pentru o perioadă de 5 ani. În schimb, Consiliul Superior al Magistraturii din Grecia (MLA) a hotărât prelungirea mandatelor acestora pentru doar 2 ani, argumentând că au nevoie de acest timp strict pentru a finaliza dosarele pe care le au deja în lucru.

Disputa pe competență: Consiliul elen susține că, potrivit Constituției și legislației naționale, numirea și prelungirea mandatelor procurorilor pe teritoriul Greciei este de competența sa exclusivă. De cealaltă parte, EPPO afirmă că legislația europeană are prioritate și că doar Colegiul EPPO are autoritatea de a decide asupra mandatelor procurorilor europeni.

Acțiunea în instanță: Laura Kövesi a contestat oficial decizia magistraților eleni la Curtea Supremă din Grecia , solicitând anularea hotărârii de prelungire pe doi ani și aplicarea deciziei europene de reînnoire pe 5 ani. EPPO acuză consiliul grec că a încălcat regulamentele europene și că ar fi trebuit să trimită o întrebare preliminară la Curtea de Justiție a UE înainte de a lua o decizie.

Procurorul European a făcut apel la Plenul Administrativ al Curții Supreme de Justiție și solicită anularea deciziei Consiliului Judiciar Suprem (CJS) de Justiție Civilă și Penală privind prelungirea cu doi ani a mandatului celor trei procurori europeni greci, Popi Papandreou, Chariklia Thanou și Dionysios Mouzakis. Acesta solicită menținerea deciziei Colegiului Procurorului European, care le-a reînnoit mandatul pentru o perioadă de cinci ani. Cauza va fi soluționată de Curtea Supremă de Justiție în ultima ședință de judecată înainte de sfârșitul anului judiciar în curs (30 iunie 2026).

În noiembrie anul trecut, Colegiul Procurorilor Europeni , alcătuit din Procurorul-Șef European și 24 de procurori europeni, câte unul din fiecare dintre țările UE participante, a reînnoit în unanimitate (după propunerea lui Kovesi) mandatul celor trei procurori europeni greci pentru încă cinci ani. Această decizie a Colegiului a provocat nemulțumire în rândul funcționarilor judiciari și procurorilor greci ai Curții Supreme.

Cu toate acestea, ministrul Justiției, George Floridis, a urmat procedura formală, având în vedere încheierea mandatului celor trei procurori delegați europeni greci în cauză la sfârșitul lunii iunie, și a trimis întrebările relevante Curții Supreme.

MLA, format din 11 membri, s-a întrunit luna trecută (11.5.2026) și a prelungit în unanimitate mandatul celor trei procurori europeni greci pentru încă doi ani. La reuniunea MLA au participat atât președintele Curții Supreme de Justiție, Anastasia Papadopoulou, cât și procurorul Curții Penale Supreme, Konstantinos Tzavellas, iar raportorul a fost vicepreședintele Panagiotis Lymberopoulos.

Cei 11 înalți funcționari judiciari care au participat la procesul de asistență juridică reciprocă au decis că mandatul celor trei procurori europeni greci ar trebui prelungit și că aceștia ar trebui să rămână în forțele EPPO pentru încă doi ani, până când vor finaliza dosarele aflate în curs de desfășurare.

La începutul controversatei întâlniri din acea zi, membrii MLA au examinat mai întâi problema prelungirii sau nu a mandatului celor trei procurori europeni greci. Apoi, după ce s-a dat undă verde, s-a stabilit momentul prelungirii mandatului acestora pentru o perioadă de doi ani.

Aceasta deoarece membrii MLA au considerat că, conform Constituției și legislației, competența de a reînnoi și prelungi sau nu mandatul procurorilor europeni revine exclusiv MLA.

Prin urmare, acesta din urmă nu a reînnoit mandatul celor trei procurori europeni greci pentru un mandat de 5 ani, așa cum hotărâse Colegiul Procurorilor Europeni, ci a ales să le prelungească mandatul pentru încă doi ani.

Problema reînnoirii mandatelor celor trei procurori europeni greci a preocupat recent lumea politică și judiciară, din cauza dosarelor trimise Parlamentului de Parchetul European cu privire la problema OPEKEPE.

Cu toate acestea, EPPO a depus o cerere la sesiunea plenară a Curții Supreme, solicitând anularea deciziei MLA de a prelungi mandatul celor trei procurori europeni greci cu doi ani. Aceasta susține că singurul organism competent să le reînnoiască mandatul este Colegiul Procurorilor Europeni, care a decis deja o prelungire de 5 ani.

EPPO susține, de asemenea , că MLA prevăzut la articolul 90 din Constituție este competent să judece doar pentru promovările, numirile, transferurile judecătorilor și procurorilor greci, pe teritoriul grec, și nu pentru mandatul judecătorilor greci care deservesc instituția europeană, pentru care se aplică prevederi speciale ale dreptului european. Cu atât mai mult cu cât judecătorii greci au fost deja numiți în funcții europene, prin procedura legală și prevăzută de UE.

În același timp, EPPO subliniază că regulamentul european se referă la o reînnoire la 5 ani a mandatului procurorilor europeni delegați și nu la o prelungire a mandatului acestora, așa cum a făcut MLA. EPPO subliniază că MLA a acționat în afara jurisdicției europene, încălcând astfel normele europene și, în special, Regulamentul 2017/1939 și Directiva 2017/1371 din 5 iulie 2017, norme juridice care prevalează asupra legislației elene.

Potrivit EPPO , în loc să decidă asupra unei prelungiri cu doi ani a mandatului celor trei procurori europeni greci, MLA ar fi trebuit să trimită o întrebare preliminară relevantă Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(sursa: Mediafax)