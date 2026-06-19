Cum răspunde șeful CSM acuzațiilor că deciziile de joi au fost dictate politic

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a vorbit despre protestul anunțat de mai multe organizații neguvernamentale pentru vineri în Capitală.

Protestul este anunțat de organizațiile civice „Rezistența”, „Corupția ucide”, „Inițiativa România” și „Asociația MEA”, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit organizatorilor, manifestația ar urma să dureze patru ore.

„România e sub asediu! Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă”, au scris organizatorii în descrierea evenimentului.

Liviu Odagiu spune despre acest protest că este „o manifestare permisă de regulile democratice” și că „niciodată Consiliul Superior al Magistraturii nu a avut nimic împotriva modului și a manifestărilor din spațiu public ale organizațiilor neguvernamentale”.

El adaugă că a citit convocarea la manifestare dar că „nu am înțeles dacă se protestează împotriva a ceva sau pentru a se susține ceva”.

Șeful CSM a fost întrebat dacă ziua de joi i s-a părut o coincidență, după deciziile luate în ceea ce privește PNL-ul, pe Ciprian Ciucu și pe Dominic Fritz.

„Nu intru în asemenea speculații. Două dintre dosarele la care dumneavoastră ați făcut referire mai sunt, cred că, încă pe rol. Un al treilea pare a fi soluționat definitiv și pare a naște în mediul politic divergențe ample. Nu doresc să intru într-o asemenea controversă. Singurul lucru pe care pot să-l afirm cu certitudine este acela că instanțele române sunt instanțe profund europene care în activitatea lor aplică exclusiv regulile de drept și care soluționează și garantează drepturi și libertăți cetățenești. Restul speculațiilor politice nu sunt în domeniul meu și nu vreau să fac niciun fel de considerație”, a spus Liviu Odagiu.

Cum explică șeful CSM planul de „subordonare politică” a Justiției

Liviu Odagiu susține că dezbaterea privind pensiile magistraților a fost folosită pentru decredibilizarea sistemului judiciar și pregătirea unor modificări legislative controversate.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Liviu Odagiu, a declarat la Off the Record pentru Mediafax, că atacurile din ultimul an la adresa sistemului judiciar nu au fost întâmplătoare, ci au făcut parte dintr-o strategie mai amplă de diminuare a încrederii publice în Justiție.

Invitat la „Off the Record”, Odagiu a susținut că hotărârea adoptată de Secția pentru judecători a CSM nu reprezintă o sancțiune, ci un act de apărare a independenței Justiției. „Este o hotărâre declarativă și una de protecție a independenței Justiției. Ea nu conține niciun fel de sancțiuni și nu impune conduite unor persoane”, a afirmat acesta.

Potrivit președintelui CSM, documentul adoptat de Secția pentru judecători urmărește să prezinte contextul în care au avut loc dezbaterile publice privind sistemul judiciar. „Hotărârea surprinde un tablou și arată societății că tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul unui an nu a fost întâmplător”, a declarat Odagiu.

Acesta susține că presiunile asupra Justiției au avut o miză politică. „Tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul unui an de zile nu a fost absolut întâmplător. Nu au fost poziții izolate ale unor persoane sau ale unor oameni politici, ci a fost o acțiune concertată care a urmărit niște scopuri”, a spus președintele CSM.

Liviu Odagiu consideră că discuțiile publice despre pensiile de serviciu ale magistraților au avut un scop diferit de cel declarat. „Toate aceste discuții din perioada pensiilor de serviciu nu erau despre cuantumul pensiei și nu erau nici despre vârsta de pensionare. Ele au avut un singur scop: să decredibilizeze și să coboare nivelul de încredere în Justiție”, a afirmat el.

Potrivit acestuia, obiectivul ar fi fost afectarea imaginii sistemului judiciar. „Scopul a fost coborârea nivelului de încredere în Justiție la un prag peste care să fie suprapuse modificări legislative menite să întărească și să readucă controlul complet al politicului asupra Justiției.”

Odagiu susține că diminuarea încrederii publice ar fi fost urmată de schimbări legislative majore. „Peste acest nivel redus de încredere urma să fie suprapus un pachet de modificări legislative care să întărească și să readucă controlul complet al politicului asupra Justiției”, a declarat acesta.

Liviu Odagiu a criticat mai multe propuneri de modificare a legislației privind organizarea sistemului judiciar.

El a indicat schimbări referitoare la numirea conducerii Inspecției Judiciare, desemnarea președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, alegerea membrilor CSM și procedurile de promovare a magistraților. „Acel pachet legislativ urmărea exact ceea ce am spus mai devreme: inițierea unui control politic asupra sistemului judiciar și asupra puterii judecătorești”, a declarat Odagiu.

„În momentul în care vrei ca directorii Inspecției Judiciare să fie numiți printr-un comitet din care să facă parte persoane din afara sistemului judiciar și să fie audiați în Parlament, vedem foarte clar direcția în care se dorește mersul,” a mai spus Odagiu.

„În momentul în care propui ca președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție să nu mai fie numit exclusiv de Secția pentru judecători, ci competența să fie împărțită cu ministrul Justiției și cu președintele României, vorbim despre o schimbare fundamentală de paradigmă.”

„Când dorești să schimbi modalitatea de alegere și revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii și să introduci un vot universal care poate schimba echilibrele actuale, este legitim să ne întrebăm care este scopul real al acestor modificări.”

„Vedem câteva elemente concrete, și nu doar declarative, prin care factorul politic urmărește efectiv să subordoneze puterea judecătorească.”

Acesta a susținut că instituția pe care o conduce nu putea rămâne pasivă în fața acestor evoluții. „Secția pentru judecători nu putea să stea pasivă și să nu facă nimic. Consiliul Superior al Magistraturii are obligația constituțională de a apăra independența Justiției”, a afirmat Odagiu.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a argumentat că reacția instituției are la bază prevederile Constituției. „Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii”, a declarat acesta.

Odagiu a amintit și rolul constituțional al CSM. „Pe două texte constituționale se sprijină reacția noastră: cel care spune că judecătorii sunt independenți și se supun numai legii și cel care consacră Consiliul Superior al Magistraturii ca garant al independenței Justiției.”

Potrivit acestuia, intervenția Secției pentru judecători a fost necesară pentru apărarea acestui principiu și pentru semnalarea riscurilor pe care anumite modificări legislative le-ar putea avea asupra independenței sistemului judiciar.

(sursa: Mediafax)