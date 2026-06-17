Denunțătorul lui Florian Coldea, la un pas de moarte după o bătaie violentă în Centrul Vechi. Imaginile de pe camere au dispărut

Lanț de evenimente controversate în dosarul Coldea: un denunțător agresat brutal, altul mort după un incendiu devastator

Mihai Eugen Fișcă, unul dintre cei trei denunțători din dosarul care îl vizează pe fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, a fost victima unei agresiuni extrem de violente în Centrul Vechi al Capitalei, incident care, potrivit documentelor din anchetă, i-a pus viața în pericol.

Cazul capătă o încărcătură aparte în contextul în care Fișcă este unul dintre oamenii de afaceri care au formulat acuzații directe împotriva lui Florian Coldea. Mai mult, un alt denunțător din același dosar a murit anul trecut în urma unui incendiu devastator, iar unul dintre inculpații implicați în agresiunea asupra lui Fișcă apare și într-un alt dosar celebru, în care au existat suspiciuni privind distrugerea unor probe informatice, potrivit Gandul.

Acuzațiile formulate împotriva lui Florian Coldea

Pe 30 mai 2024, Mihai Fișcă a oferit declarații în fața procurorilor DNA, susținând că Florian Coldea ar fi primit un milion de euro într-o presupusă afacere legată de criptomonede, în schimbul sprijinirii unor persoane implicate în dosare judiciare.

La doar câteva luni după formularea denunțului, omul de afaceri avea să fie implicat într-un incident violent petrecut în Centrul Vechi din București.

Bătut de trei indivizi și lăsat în stare gravă

Potrivit documentelor aflate la dosar, Mihai Fișcă a fost atacat de trei bărbați în fața unei terase. Loviturile primite au fost atât de severe încât victima a avut nevoie de luni întregi de recuperare medicală.

„Inculpații au agresat-o fizic pe persoana vătămată (n.r. Fișcă Mihai Eugen), lovind-o cu palmele, pumnii și picioarele în zona feței, capului și corpului, iar în timpul agresiunilor exercitate de cei trei, unul dintre inculpați i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona bărbiei victimei, în urma căreia aceasta a căzut la sol și s-a lovit cu capul de piatra cubică, agresiunile exercitate de cei trei inculpați cauzându-i persoanei vătămate leziuni traumatice ce au necesitat 75-80 zile de îngrijiri medicale, o infirmitate fizică și punerea în primejdie a vieții”, precizează, în motivare, apărarea lui Fișcă.

Potrivit informațiilor din dosar, victima ar fi suferit răni grave, iar starea sa a fost considerată critică după incident.

Imaginile de pe camerele de supraveghere ar fi fost sustrase

Ancheta scoate la iveală un detaliu care ridică și mai multe întrebări. După producerea agresiunii, unul dintre suspecți ar fi revenit la locația unde a avut loc incidentul și ar fi demontat dispozitivul care stoca imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Conform actelor de urmărire penală, hard disk-ul sistemului video a fost luat din incinta localului și ulterior aruncat într-un tomberon.

„Inculpatul N.C.A., cunoscând faptul că organele de poliție efectuează activități de urmărire penală cu privire la evenimentul în care acesta a fost implicat la data de 08.03.2025, s-a deplasat în incinta clubului Wally’s din București, unde, după ce a efectuat înregistrări cu telefonul mobil asupra imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere ale locației din data de 08.03.2025, a demontat și sustras hard disk-ul din DVR-ul sistemului de supraveghere care era funcțional și instalat în incinta clubului anterior menționat, cu scopul de a împiedica aflarea adevărului, părăsind ulterior locația și aruncând hard disk-ul într-un tomberon”.

Anchetatorii consideră că gestul ar fi avut scopul de a împiedica identificarea exactă a participanților la agresiune și de a îngreuna stabilirea împrejurărilor în care s-au petrecut faptele.

Ce susțin inculpații

Apărarea celor trei inculpați contestă concluziile procurorilor și susține că omul de afaceri s-ar fi aflat într-o stare avansată de ebrietate înainte de incident.

Potrivit poziției formulate în dosar, „se impune reaudierea martorilor care au servit persoana vătămată cu băuturi alcoolice, având în vedere faptul că persoana vătămată se afla deja sub influenţa alcoolului întrucât venise dintr-un alt club, martorii afirmând că se afla într-o stare avansată de ebrietate”.

Cu toate acestea, procurorii au reținut că leziunile suferite de victimă au fost extrem de grave și au pus în pericol viața acesteia.

Numele unui inculpat apare și în dosarul Dan Șova

Printre persoanele trimise în judecată în acest caz se află și Victor Chișavu. Potrivit rechizitoriului, acesta este acuzat atât de participarea la agresiune, cât și de implicarea în dispariția imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Numele său nu este însă necunoscut opiniei publice. În trecut, Chișavu a fost menționat și în dosarul fostului ministru al Transporturilor, Dan Șova, unde au existat suspiciuni privind eliminarea unor probe informatice.

La acel moment, acesta declara că i s-ar fi cerut să arunce mai multe componente de calculator și susținea că păstra acasă un hard disk aparținând firmei de avocatură a lui Șova.

Decese și evenimente controversate în jurul dosarului Coldea

Cazul lui Mihai Fișcă nu este singurul episod care a atras atenția în jurul dosarului lui Florian Coldea.

În octombrie 2025, omul de afaceri Mihai Guțanu, care avea de asemenea calitatea de denunțător în dosar, a murit după ce locuința sa a fost cuprinsă de un incendiu violent. Acesta fusese internat timp de mai multe săptămâni în stare gravă, înainte de a deceda.

Cu puțin timp înainte, un alt nume important din dosar, generalul SRI Dumitru Dumbravă, înceta din viață la vârsta de 53 de ani. Dumbravă fusese trimis în judecată alături de Florian Coldea și avocatul Doru Trăilă într-un dosar instrumentat de DNA.

În iulie 2025, procurorii anticorupție i-au trimis în judecată pe Florian Coldea și Dumitru Dumbravă pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor.

Dosarul continuă să genereze controverse și să atragă atenția opiniei publice, pe fondul unei serii de evenimente care au alimentat numeroase întrebări privind persoanele implicate și circumstanțele în care acestea s-au produs.