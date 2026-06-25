Scandal în Franța: Anchetă privind o rețea de trafic cu câini importați din România

Potrivit anchetatorilor, medicul veterinar, care profesează în Évry, este acuzat de escrocherie în grup organizat. Acesta ar fi realizat microcipări care au permis înregistrarea unor animale pe numele unor proprietari fictivi, în cazul a aproximativ 300 de pui de teckel importați din România.

Cum se desfășura traficul de căței

Cele două femei românce sunt acuzate că se ocupau de îngrijirea și comercializarea animalelor prin intermediul unor anunțuri online. Procurorii susțin că acestea ar fi furnizat informații false cumpărătorilor privind vârsta și starea de sănătate a cățeilor iar animalele ar fi fost ținute în condiții necorespunzătoare.

Investigația a fost declanșată la finalul anului 2025, după un denunț privind posibile abuzuri asupra animalelor într-un apartament din regiunea pariziană. La fața locului au fost găsiți opt pui de câine în stare precară.

Ulterior, ancheta a fost extinsă în urma unor plângeri depuse de asociații pentru protecția animalelor. Într-un alt caz, patru pui de câine au fost descoperiți într-un sac de gunoi, potrivit informațiilor din dosar.

Pui de căței, vânduți cu 1.800 de euro fiecare

Anchetatorii au stabilit că aceștia erau vânduți cu aproximativ 1.800 de euro fiecare, tranzacțiile având loc într-o locuință din Saulx-les-Chartreux, la sud de Paris. În total, au fost descoperiți aproximativ 50 de pui de teckel, iar mai multe persoane au fost reținute pe parcursul anchetei.

O parte dintre animalele implicate în rețea ar fi fost importate din România cu aproximativ 500 de euro fiecare, ulterior fiind revândute la prețuri aproape duble. Una dintre inculpate a recunoscut că a folosit o identitate falsă pentru microciparea cățeilor și îl cunoaște pe medicul veterinar, însă a declarat că nu a fost implicată în activități de trafic.

Cealaltă femeie a confirmat că deținea puilor de teckel, dar a negat acuzațiile privind implicarea în rețe, potrivit dcnews.ro.

Autoritățile franceze continuă ancheta pentru a stabili amploarea traficului și eventualele legături transfrontaliere.