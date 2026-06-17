x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un tânăr de 25 de ani a murit pe loc după ce s-a răsturnat cu mașina

Un tânăr de 25 de ani a murit pe loc după ce s-a răsturnat cu mașina

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   11:49
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Un tânăr de 25 de ani a murit pe loc după ce s-a răsturnat cu mașina
Cum s-a produs accidentul cumplit din Băicoi care a curmat viața unui tânăr

Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a pierdut controlul mașinii într-o curbă și s-a răsturnat pe o stradă din Băicoi, județul Prahova.

Un accident rutier grav a avut loc marți, 16 iunie 2026, în orașul Băicoi, județul Prahova, pe strada Înfrățirii. Polițiștii au fost sesizați de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova cu privire la producerea evenimentului.

Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 25 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe strada Înfrățirii din direcția DN1 către orașul Băicoi, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare într-o curbă la stânga. Mașina s-a răsturnat ulterior.

În urma accidentului, șoferul a suferit răni grave și a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Ulterior, medicii au declarat decesul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident baicoi tanar murit
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri