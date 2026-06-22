Doi morți și doi răniți, într-un accident cumplit

Accidentul s-a produs la ora 23.30 pe DN 19, în afara localității Tarcea, județul Bihor.

Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului Rutier la fața locului s-a stabilit că, un tânăr, de 19 ani, din localitatea Cubulcut, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism pe DN 19, dinspre localitatea Săcueni înspre localitatea Tarcea, județul Bihor, în afara localității Tarcea, într-o curbă la dreapta, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism, condus din sens opus de un bărbat de 42 de ani, din localitatea Diosig, județul Bihor.

În urma accidentului rutier, un bărbat de 25 de ani, din Cubulcut, județul Bihor, pasager în primul autoturism și o femeie de 48 de ani, din localitatea Vaida, județul Bihor, pasageră în cel de-al doilea autoturism, au suferit multiple leziuni, care, din nefericire, le-au provocat decesul la fața locului.

De asemenea, șoferii celor două autoturisme și un tânăr de 16 ani, din localitatea Sânnicolau de Munte, județul Bihor, pasager în primul autoturism, au suferit leziuni pentru îngrijirea cărora au fost transportați la spital.

Șoferul celui de-al doilea autoturism a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar șoferului primului autoturism i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii Serviciului Rutier Bihor continuă cercetările sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor producerii accidentului rutier, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)