La un pas de tragedie în Constanța! Un autoturism a fost lovit de un tren Regio după ce șoferul a intrat pe pasajul pietonal

Accident grav evitat la limită în Constanța: un tren de călători a izbit un autoturism aflat pe calea ferată la Castelu

Un accident feroviar care ar fi putut avea urmări dramatice a avut loc marți, 17 iunie, în localitatea Castelu, județul Constanța. Un tren de călători care circula pe ruta București Nord – Constanța a intrat în coliziune cu un autoturism care ajunsese în gabaritul căii ferate, într-o zonă destinată exclusiv circulației pietonale.

Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale importante și cu o sperietură puternică pentru persoanele implicate. Nicio persoană nu a fost rănită, însă impactul readuce în atenție pericolele generate de nerespectarea regulilor de circulație în apropierea căii ferate.

Cum s-a produs accidentul de la Castelu

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, accidentul s-a produs în jurul orei 10:30, în Halta de Mișcare Castelu.

Trenul Regio Călători 11081, care circula dinspre București Nord către Constanța pe Firul I, a surprins în gabaritul liniei un autoturism. Conducătorul auto încerca să traverseze printr-un pasaj pietonal destinat călătorilor și care asigură legătura între peroanele stației.

În momentul în care mecanicul a observat vehiculul aflat pe traseul trenului, impactul nu a mai putut fi evitat. Autoturismul a fost grav avariat în urma coliziunii, însă, în mod miraculos, nu au fost raportate victime.

Circulația trenurilor, afectată după impact

În urma accidentului, circulația feroviară a fost perturbată temporar. Trenul Regio implicat în incident și-a reluat deplasarea abia la ora 11:45, acumulând o întârziere totală de 75 de minute.

Evenimentul a atras atenția atât asupra siguranței în zona trecerilor și pasajelor feroviare, cât și asupra riscurilor la care se expun șoferii care ignoră regulile de circulație în apropierea infrastructurii feroviare.

Statistica îngrijorătoare a accidentelor la trecerile la nivel cu calea ferată

Datele prezentate de CFR SA arată că astfel de incidente continuă să reprezinte o problemă majoră la nivel național.

În perioada 1 ianuarie – 1 iunie 2026 au fost înregistrate 35 de accidente la trecerile la nivel cu calea ferată, produse prin lovirea vehiculelor rutiere de către trenurile aflate în circulație.

Dintre acestea, șapte accidente s-au soldat cu victime. Bilanțul este unul alarmant: cinci persoane și-au pierdut viața, iar alte zece au fost rănite.

Avertismentul transmis de CFR SA

În contextul incidentului de la Castelu, reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA reamintesc tuturor participanților la trafic importanța respectării semnalizării și a regulilor specifice traversării căii ferate.

„Compania Națională de Căi Ferate CFR SA reamintește participanților la trafic obligația de a respecta regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată și semnificația indicatoarelor și instalațiilor de avertizare, întrucât nerespectarea acestora poate conduce la producerea unor evenimente cu consecințe grave”.

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Sursa foto: CFR Călători