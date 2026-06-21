Accident mortal pe DN 56A, în Mehedinți

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat producerea accidentului. Au fost implicate o autoutilitară și un TIR.

În urma impactului au rezultat două victime. Una dintre persoane a murit, iar cealaltă primește îngrijiri medicale la fața locului.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers. Valorile de trafic înregistrate în zonă sunt în creștere.

Autoritățile estimează reluarea circulației în jurul orei 20:00.

(sursa: Mediafax)