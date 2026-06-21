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Accident mortal pe DN 56A, în Mehedinți

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   19:00
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Accident mortal pe DN 56A, în Mehedinți
Ilustrație arhivă/Impact devastator între autovehicule pe DN 56A: Un șofer a murit pe loc

Un accident rutier produs pe DN 56A, în Mehedinți, a dus la o victimă decedată. Circulația este oprită pe ambele sensuri.

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat producerea accidentului. Au fost implicate o autoutilitară și un TIR.

În urma impactului au rezultat două victime. Una dintre persoane a murit, iar cealaltă primește îngrijiri medicale la fața locului.

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers. Valorile de trafic înregistrate în zonă sunt în creștere.

Autoritățile estimează reluarea circulației în jurul orei 20:00.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: accident Mehedinţi dn 56a
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