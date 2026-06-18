Intervenție de urgență în Argeș: Jandarmii au fost chemați să scoată un șarpe din casa unei femei

„La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 15.30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au intervenit în comuna Stoenești, în urma unui apel prin care era semnalată prezența unui șarpe într-o bucătărie de vară a unei locuințe”, informează, joi, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Olt.

Jandarmii s-au dus acasă la femeie, au prins reptila. Șarpele, care lung de 1,5 metri a fost capturat. Reptila a fost eliberată pe un câmp, din apropierea râului Olt, departe de zonele și locuințele frecventate de oameni.

În cazul observă un șarpe în gospodărie sau în afara locuinței sau într-un spațiu frecventat de oameni, jandarmii le recomandă cetățenilor: să păstreze distanța, să evite apropierea de reptilă și să nu încerce capturarea, ducerea într-o altă zonă, rănirea și nici uciderea acestuia.

Este bine ca, în cazul în care cetățenii întâlnesc un șarpe să urmărească de la o distanță sigură locul în care se află reptila, pentru a nu o pierde din vedere, pentru a putea indica zona exactă în care se află când sosesc echipajele de intervenție.

În astfel de cazuri, cetățenii pot să solicite sprijinul autorităților competente prin apel la 112.

Cetățenii nu trebuie să blocheze căile de retragere ale șarpelui, dar și să evite orice acțiune de a-l provoca.

Copii trebuie supravegheați și duși din zona în care se află reptila. Chiar și animalele de companie trebuie ținute la distanță.

Totodată, Jandarmii Olt le recomandă cetățenilor care se duc în zone cu vegetație înaltă să poarte încălțăminte adecvată și pantaloni lungi. Oamenii trebuie să evite să bage mâinile în grămezi cu lemne, pietre, materiale depozitate sau orice alte locuri în care șerpii s-ar putea adăposti.

În situația rară unei mușcături, oamenii trebuie să apeleze imediat 112 și să evite aplicarea de garouri, incizii sau alte metode improvizate de prim ajutor.

„Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt rămâne permanent la dispoziția cetățenilor pentru gestionarea situațiilor care pot afecta siguranța comunității, intervenind prompt pentru protejarea persoanelor și gestionarea în condiții de siguranță a animalelor sălbatice ajunse în zone locuite”, transmite IJJ Olt.

Nu este prima dată când cetățenii au anunțat autoritățile pentru prezența animalelor în locuință. Vara trecută, o familie din Constanța s-a pomenit cu un liliac în apartament. Animalul a fost scos de jandarmi din locuință.

(sursa: Mediafax)